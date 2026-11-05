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Cinci școli din Motru nu au centrale termice. Elevii riscă să ajungă din nou la cursuri online, din cauza frigului

Școală online/Foto: Profimedia / Colaj foto

Școală online/Foto: Profimedia / Colaj foto

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Scris de Dana Bărăgan Publicat: 5 nov. 2026, 09:16

Elevii din Motru riscă să învețe, din nou, în online din cauza lispsei căldurii. Deocamdată, copiii se încălzesc cu aerele condiționate în sălile de clasă, potrivit Realitatea PLUS. Primarul Cosmin Morega spune că licitația pentru montarea centralelor termice la cinci unități de învățământ nici măcar nu a fost lansată. Edilul a precizat că procedura este încă în pregătire. Dacă temperaturile vor scădea drastic, iar aparatele de aer condiționat nu vor face față, elevii ar putea fi trimiși acasă. O decizie în acest sens îi aparține, însă, Inspectoratului Școlar.

În prezent, copiii se încălzesc cu aparatele de aer condiționat din sălile de clasă, relatează Realitatea PLUS.

Potrivit sursei citate, problema este una veche și nerezolvată, cinci unități de învățământ nu au centrale termice deloc. Primarul Cosmin Morega recunoaște că licitația pentru montarea lor nici măcar nu a fost lansată.

Suntem în procedură pentru achiziționarea serviciului de montare a centralelor la cele cinci școli și grădinițe. Sper ca mâine - poimâine (joi- vineri - n.r.) să fie gata documentația, să putem da drumul la licitație.

Lumea să înțeleagă că nu este o lucrare ca la un apartament. Pentru fiecare lucrare în parte sunt avize de luat. Vorbim, totuși, de viața unor oameni. Trebuie făcute cu simț de răspundere proiectul și toată instalația.

Vorbim de micropuncte termice, să zic așa, care se adaptează la instalațiile aferente și existente la fiecare școală în parte, fiindcă altfel nu ne-am fi permis nici din pucnt de vedere financiar costurile și nici din punct de vedere al timpului.

Se încălzesc electricii, unii înțeleg să folosească oarecum pe rând acele aere condiționale pe care le au, alții nu înțeleg

a declarat primarul, pentru Gorj TV.

Procedura este încă în pregătire, deși vremea rece a început deja. Dacă temperaturile scad drastic și aerul condiționat nu mai face față, elevii ar putea fi trimiși acasă. Decizia de a trece în online aparține Inspectoratului școlar. Iarna este la ușă, iar sute de copii din Motru riscă să învețe din nou de acasă din cauza unei probleme care trenează de prea mult timp.

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