Cinci școli din Motru nu au centrale termice. Elevii riscă să ajungă din nou la cursuri online, din cauza frigului

Scris de Dana Bărăgan Publicat: 5 nov. 2026, 09:16

Elevii din Motru riscă să învețe, din nou, în online din cauza lispsei căldurii. Deocamdată, copiii se încălzesc cu aerele condiționate în sălile de clasă, potrivit Realitatea PLUS. Primarul Cosmin Morega spune că licitația pentru montarea centralelor termice la cinci unități de învățământ nici măcar nu a fost lansată. Edilul a precizat că procedura este încă în pregătire. Dacă temperaturile vor scădea drastic, iar aparatele de aer condiționat nu vor face față, elevii ar putea fi trimiși acasă. O decizie în acest sens îi aparține, însă, Inspectoratului Școlar.

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