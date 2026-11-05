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Mesaj RO-Alert în nord-estul județului Tulcea, după detectarea unei ținte aeriene. Oamenii, sfătuiți să se adăpostească
Mesaj Ro Alert transmis populației
Publicat5 nov. 2026, 10:09
Actualizat5 nov. 2026, 10:10
Un mesaj Ro-Alert a fost transmis, joi dimineață, 5 noiembrie, în nord-estul județului Tulcea, locuitorii fiind avertizați în privința unei posibile incursiuni de drone. Oamenii au fost sfătuiţi să se adăpostească, anunță Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Tulcea.
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