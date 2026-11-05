Realitatea.NET
Social· 1 min citire

Mesaj RO-Alert în nord-estul județului Tulcea, după detectarea unei ținte aeriene. Oamenii, sfătuiți să se adăpostească

Mesaj Ro Alert transmis populației

Mesaj Ro Alert transmis populației

Urmărește-ne și pe Google NewsAlege Realitatea.NET ca sursă preferată
Scris deDana Bărăgan
Publicat5 nov. 2026, 10:09
Actualizat5 nov. 2026, 10:10

Un mesaj Ro-Alert a fost transmis, joi dimineață, 5 noiembrie, în nord-estul județului Tulcea, locuitorii fiind avertizați în privința unei posibile incursiuni de drone. Oamenii au fost sfătuiţi să se adăpostească, anunță Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Tulcea.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Tulcea a anunţat joi dimineață, 5 noiembrie, că a fost transmis un nou mesaj RO-Alert pentru zona de nord-est a judeţului.

Alarmă aeriană (posibilă incursiune de drone). Păstraţi-vă calmul! Adăpostiţi-vă în beciuri sau adăposturi de protecţie civilă. În lipsa unui adăpost, rămâneţi în interiorul casei, departe de geamuri şi pereţi exteriori

se arată în mesajul.

Şi miercuri a fost transmis un mesaj similar, pentru nordul judeţului.

Ro-Alert
Distribuie articolul

Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News

Mai multe știri din Social

Mai Multe