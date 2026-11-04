Tentativă de suicid la metrou, în stația Piața Victoriei. O tânără a fost prinsă sub tren

Scris de Iulian Budusan Publicat: 4 nov. 2026, 23:32

Momente dramatice în stația de metrou Piața Victoriei, miercuri seară. O tânără de aproximativ 20 de ani a ajuns sub o garnitură de tren, fiind necesară intervenția echipajelor de salvare. Circulația metrourilor a fost temporar paralizată.

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