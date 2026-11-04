Tentativă de suicid la metrou, în stația Piața Victoriei. O tânără a fost prinsă sub tren

Momente dramatice în stația de metrou Piața Victoriei, miercuri seară. O tânără de aproximativ 20 de ani a ajuns sub o garnitură de tren, fiind necesară intervenția echipajelor de salvare. Circulația metrourilor a fost temporar paralizată.
Salvatorii au intervenit de urgență în stația Piața Victoriei
Incidentul s-a petrecut miercuri seară, într-un interval în care stațiile de metrou erau tranzitate de numeroși călători. Prezența tinerei sub garnitura care intrase în stație a impus oprirea temporară a circulației și mobilizarea echipelor de intervenție.
Salvatorii au acționat pentru scoaterea victimei din zona periculoasă. Conform informațiilor apărute în urma incidentului, femeia a fost găsită în viață și era conștientă în momentul în care a fost preluată de echipajele medicale. Aceasta urma să primească asistență de specialitate și să fie evaluată de medici.
Un nou caz grav înregistrat în rețeaua de metrou din București
Incidentul de la Piața Victoriei readuce în atenție un alt eveniment grav petrecut recent în subteranul Capitalei. Cu aproximativ o lună în urmă, un tânăr de 20 de ani a fost lovit de un tren în stația Constantin Brâncoveanu.
În acel caz, intervenția echipelor de salvare a fost necesară pentru recuperarea victimei de pe calea de rulare. Polițiștii au demarat verificări pentru a reconstitui împrejurările în care s-a produs accidentul.
Primele date ale anchetei au indicat că tânărul ar fi coborât pe șine în timp ce se afla în stație, fiind surprins ulterior de garnitura de metrou. Circumstanțele exacte ale incidentului au fost investigate de autorități.