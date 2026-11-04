INS: Înmatriculările de mașini noi au scăzut cu 26,4% în trimestrul III

Înmatriculările de autoturisme noi au înregistrat o scădere de 26,4% în trimestrul al treilea din 2026, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, potrivit datelor publicate miercuri de Institutul Național de Statistică (INS). În același interval, numărul total al înmatriculărilor noi de autoturisme, care include și mașinile second-hand aduse din import, s-a redus cu 19,8%.
Datele arată o diminuare a înmatriculărilor în mai multe categorii de vehicule destinate transportului de pasageri. În schimb, segmentul mopedelor și motocicletelor a înregistrat o evoluție pozitivă.
Cu aproape 12.000 mai puține autoturisme noi înmatriculate
În perioada iulie-septembrie 2026 au fost înmatriculate 32.360 de autoturisme noi, față de 43.949 în trimestrul al treilea din 2025, ceea ce corespunde unei scăderi de 26,4%.
Dacă sunt luate în calcul toate autoturismele nou înmatriculate în România, inclusiv cele second-hand importate, numărul a ajuns la 114.529 de unități, comparativ cu 142.807 în aceeași perioadă a anului trecut. Reducerea este de 19,8%.
Autoturismele noi au reprezentat 28,3% din totalul înmatriculărilor noi de autoturisme, cu 2,5 puncte procentuale mai puțin față de trimestrul al treilea din 2025.
Scăderi și la autobuze și microbuze
La nivelul întregii categorii de vehicule rutiere pentru transportul pasagerilor, înmatriculările noi au scăzut cu 18,1% în trimestrul al treilea din 2026, comparativ cu perioada similară a anului trecut.
Cele mai mari reduceri procentuale au fost înregistrate la autobuze și microbuze. Înmatriculările noi din această categorie au scăzut cu 44,7%, în timp ce pentru totalul vehiculelor din categorie, inclusiv cele second-hand importate, declinul a fost de 37,3%.
În schimb, mopedele și motocicletele au avut o evoluție diferită. Înmatriculările noi au crescut cu 20,4%, iar cele din întreaga categorie au înregistrat un avans de 9,8%.
Sursa tabel: INS
Cum au evoluat înmatriculările față de trimestrul al doilea
Comparația cu trimestrul al doilea din 2026 indică, de asemenea, scăderi. În trimestrul al treilea, înmatriculările noi de vehicule pentru transportul pasagerilor au fost mai mici cu 3,1%, iar cele pentru transportul mărfurilor au scăzut cu 3%.
În cazul vehiculelor destinate transportului de mărfuri, comparația cu trimestrul al treilea din 2025 arată un declin de 5,2% al înmatriculărilor noi.
Pe categorii, înmatriculările noi de autocamioane, inclusiv vehiculele pentru scopuri speciale, au scăzut cu 10,5%, iar cele de remorci și semiremorci cu 0,6%. Singura creștere a fost consemnată la autotractoare, unde avansul a fost de 0,5%.
Câte vehicule electrice circulă în România
INS a publicat și date despre structura parcului auto în funcție de normele de poluare. La sfârșitul trimestrului al treilea din 2026, 67,5% dintre vehiculele rutiere înmatriculate în circulație erau încadrate în normele Euro 4, Euro 5 sau Euro 6. Vehiculele Non-Euro reprezentau 9,2% din total.
În categoria autoturismelor, cea mai mare pondere era deținută de mașinile Euro 4, care reprezentau 31,3% din total.
În cazul autobuzelor și microbuzelor, vehiculele Euro 6 aveau o pondere de 23,6%, în timp ce la mopede și motociclete cele mai numeroase erau vehiculele Euro 5, cu 23%.
Totodată, 6,4% din stocul de autobuze și microbuze aflate în circulație era format din vehicule electrice, potrivit datelor INS.