INS: Înmatriculările de mașini noi au scăzut cu 26,4% în trimestrul III

Scris de Alexandra Ionescu Publicat: 4 nov. 2026, 11:36

Înmatriculările de autoturisme noi au înregistrat o scădere de 26,4% în trimestrul al treilea din 2026, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, potrivit datelor publicate miercuri de Institutul Național de Statistică (INS). În același interval, numărul total al înmatriculărilor noi de autoturisme, care include și mașinile second-hand aduse din import, s-a redus cu 19,8%.

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