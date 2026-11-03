Bucureștiul intră în primul episod de îngheț, dar o treime dintre locuințe au probleme cu apa caldă și căldura

Bucureștiul se pregătește pentru nopți cu temperaturi de până la minus un grad, însă o treime dintre asociațiile de proprietari nu beneficiază de apă caldă și căldură la parametri normali. Termoenergetica explică de ce sistemul de termoficare întâmpină în continuare probleme.
Bucureștenii care depind de sistemul centralizat de termoficare se pregătesc pentru un weekend dificil, în condițiile în care temperaturile nocturne sunt prognozate să coboare până la minus un grad Celsius. Deși Capitala se apropie de primul episod de îngheț din această toamnă, furnizarea agentului termic continuă să întâmpine probleme în numeroase zone ale orașului. Potrivit datelor comunicate de Termoenergetica, aproximativ o treime dintre asociațiile de proprietari nu primesc apă caldă și căldură la parametrii corespunzători. Situația este provocată de disfuncționalități temporare și avarii în rețeaua de distribuție, dar și de problemele existente la centralele care asigură alimentarea Capitalei.
O treime dintre asociațiile de proprietari au probleme cu furnizarea căldurii
Conform informațiilor transmise de reprezentanții Termoenergetica, în prezent, doar 71% dintre asociațiile de proprietari beneficiază de apă caldă și încălzire la parametrii corespunzători.
Pentru restul locuințelor racordate la sistemul centralizat, furnizarea agentului termic este afectată de diverse disfuncționalități. În unele zone sunt înregistrate avarii, în timp ce în altele există probleme temporare care împiedică distribuirea apei calde și a căldurii în condiții normale.
Situația devine cu atât mai dificilă cu cât Bucureștiul se apropie de primul episod de temperaturi negative din această toamnă. În weekend, valorile termice din timpul nopții ar urma să ajungă la minus un grad Celsius, ceea ce înseamnă că locuitorii din apartamentele racordate la rețeaua publică vor resimți mai puternic problemele sistemului de termoficare.
Centralele care alimentează Capitala, afectate de reparații și proceduri de repornire
Reprezentanții companiei municipale explică faptul că dificultățile întâmpinate în furnizarea agentului termic sunt legate și de situația unor centrale care produc căldură pentru București.
Una dintre unitățile de producție se află încă în reparații, după ce în primăvară a fost afectată de două avarii majore. În paralel, o altă centrală se află în etapa de repornire, ceea ce influențează disponibilitatea agentului termic necesar alimentării rețelei.
Aceste probleme se adaugă disfuncționalităților și avariilor apărute în sistemul de distribuție, afectând capacitatea companiei de a asigura furnizarea apei calde și a încălzirii la parametrii solicitați în toate zonele Capitalei.
Unele asociații au ales să amâne furnizarea încălzirii
Termoenergetica precizează că nu toate situațiile în care încălzirea nu funcționează la parametri normali sunt provocate de avarii sau defecțiuni tehnice.
Există și asociații de proprietari care au solicitat amânarea furnizării căldurii, astfel că lipsa încălzirii în aceste imobile nu trebuie confundată cu problemele apărute în rețeaua de termoficare.
În acest moment, potrivit datelor companiei, 71% dintre asociațiile de proprietari au apă caldă și căldură la parametri corespunzători, în timp ce aproximativ 29% se confruntă cu diferite situații care afectează furnizarea agentului termic, inclusiv cazuri în care încălzirea a fost amânată la solicitarea locatarilor.
Pentru bucureștenii care se pregătesc de nopți cu temperaturi sub zero grade, funcționarea sistemului centralizat rămâne o problemă importantă, în condițiile în care o parte dintre locuințe nu beneficiază încă de încălzire în parametri normali.