Bucureștiul intră în primul episod de îngheț, dar o treime dintre locuințe au probleme cu apa caldă și căldura

Scris de Gabriela Mănăilescu Publicat: 3 nov. 2026, 17:59

Bucureștiul se pregătește pentru nopți cu temperaturi de până la minus un grad, însă o treime dintre asociațiile de proprietari nu beneficiază de apă caldă și căldură la parametri normali. Termoenergetica explică de ce sistemul de termoficare întâmpină în continuare probleme.

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