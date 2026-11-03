Programul Rabla 2026 a început: până la 18.500 de lei pentru o mașină nouă

Românii care nu au reușit să obțină finanțare în sesiunile anterioare ale Programului Rabla Auto 2026 au o nouă șansă să primească bani de la stat pentru cumpărarea unei mașini noi. Înscrierile pentru persoanele fizice s-au redeschis azi, marți, 3 noiembrie, la ora 10:00, iar bugetul disponibil este de 35.389.000 de lei.
Valoarea sprijinului financira diferă în funcție de motorizarea vehiculului ales. Cel mai mare ecotichet, de 18.500 de lei, este acordat pentru achiziția unei mașini pur electrice sau a unui autovehicul cu pilă de combustie cu hidrogen. Pentru celelalte categorii, finanțarea pornește de la 10.000 de lei.
Cine se poate înscrie în noua sesiune Rabla 2026
Noua etapă se adresează persoanelor fizice care nu au reușit să se înscrie în sesiunile precedente. Programul se desfășoară în aceleași condiții ca etapa anterioară, iar solicitările se depun exclusiv online, prin aplicația Administrației Fondului pentru Mediu (AFM).
Sesiunea începe pe 3 noiembrie, la ora 10:00, și este programată să rămână deschisă până la 31 decembrie 2026, ora 23:59. Înscrierile se pot încheia însă mai devreme dacă bugetul este consumat.
Fondurile puse acum la dispoziție provin din sumele rezervate anterior, pentru care nu au fost finalizate toate procedurile. Prin redeschiderea programului, autoritățile încearcă să direcționeze acești bani către persoanele care vor să cumpere un autovehicul nou.
Cât oferă statul pentru fiecare tip de mașină
Ecotichetul acordat prin Programul Rabla Auto 2026 este stabilit în funcție de sistemul de propulsie al vehiculului nou. Sumele anunțate pentru această sesiune sunt:
18.500 de lei pentru o mașină pur electrică sau un autovehicul cu pilă de combustie cu hidrogen;
15.000 de lei pentru un autovehicul plug-in hybrid sau o motocicletă electrică;
12.000 de lei pentru un autovehicul hibrid;
10.000 de lei pentru un autovehicul cu motor cu ardere internă, inclusiv GPL/GNC, sau pentru o motocicletă.
Așadar, valoarea maximă nu este disponibilă pentru orice mașină nouă. Cei care aleg un model cu motor pe benzină, motorină, GPL sau GNC pot beneficia de ecotichetul de 10.000 de lei, în timp ce finanțarea pentru hibride și electrice este mai mare.
Cum este împărțit bugetul de peste 35 de milioane de lei
Administrația Fondului pentru Mediu are la dispoziție un buget total de 35.389.000 de lei pentru această etapă. Cea mai mare parte a banilor este rezervată mașinilor cu motoare termice și celor hibride.
Distribuția fondurilor este următoarea:
25.600.000 de lei pentru autovehicule noi cu motoare cu ardere internă, inclusiv GPL/GNC, și pentru cele hibride;
9.239.000 de lei pentru autovehicule plug-in hybrid, pur electrice sau cu pilă de combustie cu hidrogen;
550.000 de lei pentru motociclete și motociclete electrice.
Bugetul este limitat, astfel că simpla intenție de înscriere nu garantează obținerea finanțării. Solicitanții trebuie să respecte condițiile programului și să depună cererea prin platforma oficială.
Unde se fac înscrierile și până când este deschis programul
Cererile de finanțare se depun prin aplicația online a Administrației Fondului pentru Mediu, disponibilă pe site-ul instituției. Persoanele interesate trebuie să consulte ghidul programului pentru a verifica documentele necesare și pașii pe care trebuie să îi urmeze.
Noua sesiune se încheie la 31 decembrie 2026, ora 23:59, dacă fondurile nu se epuizează înainte de această dată. Prin urmare, cei care intenționează să aplice trebuie să țină cont atât de termenul-limită, cât și de bugetul disponibil.
Programul Rabla Auto urmărește înnoirea parcului auto și încurajarea achiziției de vehicule noi, inclusiv a celor cu emisii mai reduse. Pentru această sesiune, sprijinul poate ajunge la 18.500 de lei, însă suma acordată depinde de tipul vehiculului cumpărat.