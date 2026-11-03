Programul Rabla 2026 a început: până la 18.500 de lei pentru o mașină nouă

Scris de Alexandra Ionescu Publicat: 3 nov. 2026, 10:30

Românii care nu au reușit să obțină finanțare în sesiunile anterioare ale Programului Rabla Auto 2026 au o nouă șansă să primească bani de la stat pentru cumpărarea unei mașini noi. Înscrierile pentru persoanele fizice s-au redeschis azi, marți, 3 noiembrie, la ora 10:00, iar bugetul disponibil este de 35.389.000 de lei.

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