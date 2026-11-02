Șantajul online face tot mai multe victime printre copii. Semnele la care părinții trebuie să fie atenți

Scris de Iulian Budusan Publicat: 2 nov. 2026, 22:09

O fotografie privată sau un mesaj ajuns pe mâini greșite poate deveni instrument de șantaj asupra unui copil. Părinții trebuie să știe cum să recunoască pericolul, cum să discute cu cei mici și ce măsuri să ia atunci când apar amenințările online.

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