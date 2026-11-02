Lista străzilor din București unde se lucrează la liniile de tramvai. Patru tronsoane au fost modernizate. Unele șantiere au termene până în 2029

Scris de Gabriela Mănăilescu Publicat: 2 nov. 2026, 19:44

Primăria Capitalei a anunțat stadiul lucrărilor de modernizare a liniilor de tramvai din București. Patru loturi sunt finalizate, în timp ce pe celelalte șantiere procentele de execuție variază între 10% și 60%. Municipalitatea are ca termen-limită luna decembrie 2029 pentru încheierea proiectelor.

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