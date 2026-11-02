Lista străzilor din București unde se lucrează la liniile de tramvai. Patru tronsoane au fost modernizate. Unele șantiere au termene până în 2029
Se lucrează la liniile de tramvai
Primăria Capitalei a anunțat stadiul lucrărilor de modernizare a liniilor de tramvai din București. Patru loturi sunt finalizate, în timp ce pe celelalte șantiere procentele de execuție variază între 10% și 60%. Municipalitatea are ca termen-limită luna decembrie 2029 pentru încheierea proiectelor.
Primăria Capitalei a prezentat situația celor 16 loturi incluse în proiectul de modernizare a infrastructurii de tramvai, care vizează 50 de kilometri de șine. În prezent, lucrările se desfășoară pe 28 de străzi, iar municipalitatea anunță că patru loturi au fost finalizate. Alte cinci urmează să intre în lucru.
Potrivit informațiilor publicate de instituție, proiectul nu presupune doar înlocuirea șinelor, ci și intervenții asupra rețelelor de utilități. Sunt necesare lucrări la conductele de apă și gaze, precum și la stâlpii de electricitate, unele dintre instalațiile subterane având o vechime de peste 50 de ani sau chiar de un secol.
Reprezentanții Primăriei explică faptul că durata intervențiilor este influențată și de procedurile de avizare, de revizuirea planurilor și de diferențele dintre situația existentă în teren și cea prevăzută în documentații.
Lucrările au avansat greu în primii doi ani
Modernizarea celor 50 de kilometri de șine a început în februarie 2024. Municipalitatea susține că, în primii doi ani, ritmul de execuție a fost foarte lent, până în primăvara anului 2026 fiind finalizați doar 5,5 kilometri de cale de tramvai.
Primarul general Ciprian Ciucu a impus ulterior accelerarea lucrărilor și redeschiderea șantierelor, potrivit comunicării Primăriei Capitalei.
Termenul-limită pentru finalizarea tuturor proiectelor este decembrie 2029. Dacă lucrările nu vor fi încheiate până atunci, Bucureștiul riscă să piardă 1,6 miliarde de lei, reprezentând fonduri nerambursabile.
Patru loturi au fost finalizate
Din cele 16 loturi incluse în proiect, patru sunt prezentate de Primărie ca fiind finalizate. Acestea acoperă mai multe zone ale Capitalei, inclusiv traseul tramvaiului 5 și accesul către Depoul Titan.
Lotul 3 cuprinde linia tramvaiului 5, de pe Bulevardul Barbu Văcărescu și strada Căpitan Aviator Alexandru Șerbănescu.
Lotul 14 a vizat reabilitarea liniei de acces către Depoul Titan, pe strada Nicolae Teclu.
Lotul 11 include Bulevardul Expoziției, strada Aviator Popișteanu, strada Puțul lui Crăciun, strada Dornei și strada Clăbucet.
Lotul 9 este declarat finalizat, însă recepția este programată pentru martie 2027. Pe Bulevardul Chișinău au fost realizate infrastructura, stațiile și adăposturile pentru călători. Mai sunt necesare montarea semafoarelor și demontarea vechilor stâlpi de iluminat.
Stadiul lucrărilor pe celelalte loturi și termenele de finalizare
Pe celelalte șantiere, procentele de execuție sunt cuprinse între 10% și 60%, iar termenele de finalizare diferă în funcție de amploarea intervențiilor.
Lotul 10 – 60% executat, termen iunie 2028
Lucrările se desfășoară pe Bulevardul Basarabia, de la intersecția cu Bulevardul 1 Decembrie 1918 până la capătul de linie Republica.
Lotul 6 – 34% executat, termen aprilie 2027
Intervențiile vizează Bulevardul Dimitrie Pompeiu, Bulevardul Lacul Tei, strada Maica Domnului, strada Reînvierii și strada Turmelor.
Lotul 1 – 30% executat, termen octombrie 2029
Acest lot cuprinde Bulevardul Theodor Pallady, Bulevardul 1 Decembrie 1918, Bulevardul Basarabia și Bulevardul Corneliu Coposu, inclusiv bucla Complex Titan – Calea Călărașilor.
Lotul 15 – 20% executat, termen iulie 2028
Este prevăzută reabilitarea sistemului rutier de pe strada Dristorului, între Bulevardul Camil Ressu și strada Baba Novac. Această intervenție face parte din Lotul 2.
Lotul 2 – 19% executat
Primăria estimează că primele lucrări din acest lot vor începe să fie închise în toamna anului 2027. Termenele anunțate pentru diferitele artere sunt:
Bulevardul Ferdinand I, între Șoseaua Mihai Bravu și strada Traian: octombrie-noiembrie 2027;
strada Traian: iulie 2028;
strada Dristorului, între Bulevardul Camil Ressu și strada Baba Novac: iulie 2028;
Bulevardul Pache Protopopescu: octombrie 2028.
Lotul 13 – 19% executat, termen august 2028
Lucrările vizează reabilitarea sistemului rutier de pe Bulevardul Ferdinand I, între Șoseaua Mihai Bravu și strada Traian. În prezent, Apa Nova intervine la rețelele din subteran. Această zonă este inclusă și în Lotul 2.
Lotul 7 – 15% executat, termen iulie 2028
Traseul cuprinde Bulevardul Ion Gheorghe Duca, strada Alexandru Ioan Cuza, Calea Griviței și Bulevardul Dinicu Golescu.
Lotul 4 – 10% executat, termen aprilie 2027
Sunt incluse strada Sfântul Constantin, strada Ionel Perlea, strada Grigore Cobălcescu, Bulevardul Ion Mihalache, Calea Griviței, Bulevardul Bucureștii Noi și Bulevardul Gloriei.
Lotul 5 – 10% executat, termen mai 2028
Lucrările se desfășoară pe strada Paleologu, strada Armand Călinescu, strada Vasile Lascăr, strada Lizeanu și Intrarea Vagonului.
Alte trei loturi urmează să intre în lucru
Pe lângă șantierele deja deschise, Primăria Capitalei a anunțat că urmează să înceapă intervențiile în cadrul altor trei loturi. Acestea au termene de finalizare stabilite între 2029.
Lotul 8 – termen noiembrie 2029: reabilitarea Bulevardului Mărășești, pe tronsonul cuprins între Bulevardul Dimitrie Cantemir și strada 11 Iunie.
Lotul 12 – termen mai 2029: refacerea sistemului rutier de la bucla Gara de Est, pe Bulevardul Gării Obor, Bulevardul Ferdinand, între Gara Obor și Șoseaua Pantelimon, Șoseaua Pantelimon și strada Baicului.
Lotul 16 – termen septembrie 2029: reabilitarea sistemului rutier de pe Bulevardul Timișoara, între strada Valea Cascadelor și terminalul CET Vest.
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News