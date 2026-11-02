ANAF le dă contribuabililor ocazia să spună ce nu funcționează la ghișee. Cum pot reclama problemele în doar două minute
ANAF le dă contribuabililor ocazia să spună ce nu funcționează la ghișee
ANAF introduce un sistem prin care contribuabilii pot evalua direct serviciile primite la ghișeele instituției. Prin scanarea unui cod QR, aceștia vor putea completa anonim un chestionar în aproximativ două minute și vor putea semnala problemele întâmpinate.
Contribuabilii vor putea transmite mai ușor ce nemulțumiri au în relația cu Fiscul, după ce ANAF introduce un chestionar online accesibil prin scanarea unui cod QR. Acesta va fi afișat în unitățile fiscale începând de săptămâna viitoare, iar răspunsurile vor permite evaluarea serviciilor oferite la nivelul fiecărui sediu.
Inițiativa a fost anunțată luni de Agenția Națională de Administrare Fiscală, care precizează că mecanismul urmărește să identifice atât aspectele apreciate de contribuabili, cât și problemele care trebuie remediate.
Instituția subliniază că formularul nu reprezintă o evaluare generală a activității ANAF la nivel național. Întrebările vizează strict experiența persoanei în unitatea fiscală din județul sau localitatea în care a solicitat un serviciu.
„Prin această inițiativă, ANAF pune accent pe experiența directă a contribuabililor în relația cu unitatea fiscală la care se adresează, pentru identificarea aspectelor care funcționează eficient și a celor care necesită îmbunătățiri. Chestionarul accesibil prin scanarea codului QR vizează exclusiv experiența contribuabilului în cadrul interacțiunii cu unitatea fiscală din județul sau localitatea în care a beneficiat de servicii, și nu o evaluare generală a activității ANAF la nivel național”, se precizează într-un comunicat al instituției.
Ce vor putea reclama contribuabilii prin chestionarul ANAF
Evaluările vor fi asociate sediului fiscal în care a avut loc interacțiunea, astfel încât problemele să poată fi identificate punctual, la nivel local. ANAF va urmări mai multe aspecte ale relației dintre contribuabili și angajații instituției.
Printre acestea se numără timpul petrecut la coadă, amabilitatea și profesionalismul personalului, modul în care sunt explicate informațiile solicitate și stadiul în care se află rezolvarea cererilor. Chestionarul va permite și semnalarea dificultăților apărute pe parcursul interacțiunii cu administrația fiscală.
Un alt aspect urmărit este numărul situațiilor în care oamenii au fost nevoiți să se întoarcă de mai multe ori la ghișeu pentru aceeași problemă. Contribuabilii vor putea indica și motivele care au dus la aceste drumuri repetate.
Formularul este anonim și se completează în aproximativ două minute
Persoanele care utilizează chestionarul își vor putea exprima nivelul general de satisfacție față de serviciile primite și vor avea posibilitatea să propună schimbări pe care le consideră prioritare.
ANAF precizează că formularul este anonim și poate fi completat în aproximativ două minute. Totodată, răspunsurile oferite nu vor avea nicio influență asupra modului în care sunt soluționate solicitările adresate administrației fiscale.
„Contribuabilii își exprimă gradul general de satisfacție față de serviciile primite în unitatea fiscală respectivă și au posibilitatea de a transmite propuneri privind aspectele care ar trebui îmbunătățite cu prioritate. Chestionarul este anonim, se completează în aproximativ două minute, iar răspunsurile nu influențează soluționarea solicitărilor adresate administrației fiscale”, se mai precizează în documentul citat.
Codurile QR vor putea fi scanate direct în sediile fiscale, începând cu săptămâna viitoare. Evaluarea va privi exclusiv interacțiunea concretă a contribuabilului cu personalul și serviciile unității respective.
Ce schimbări vrea ANAF să facă pe baza răspunsurilor
Prin acest sistem, instituția urmărește să transforme opiniile primite în măsuri care să îmbunătățească activitatea de la ghișee. Printre obiectivele anunțate se află reducerea timpilor de așteptare, simplificarea procedurilor și creșterea calității serviciilor oferite în unitățile fiscale.
ANAF îi încurajează pe contribuabili să folosească noul instrument și să descrie experiența avută în sediul la care s-au adresat, astfel încât eventualele măsuri să răspundă problemelor semnalate în fiecare localitate.
„ANAF încurajează contribuabilii să evalueze experiența avută la unitatea fiscală la care s-au adresat, astfel încât măsurile de îmbunătățire să răspundă nevoilor reale identificate la nivel local. Fiecare evaluare va susține îmbunătățirea serviciilor oferite de unitatea fiscală în care contribuabilul a avut interacțiunea”, subliniază comunicatul.
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