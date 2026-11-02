Trenurile București – Budapesta intră sub controlul unui sistem care poate frâna automat. Pe ce tronson va fi activat

O tehnologie europeană de siguranță va supraveghea circulația trenurilor internaționale București – Budapesta pe o porțiune din România. Sistemul verifică permanent viteza și poate interveni automat dacă sunt depășite limitele admise.
O schimbare importantă intră în vigoare luni, 2 noiembrie, pentru trenurile internaționale care circulă între București și Budapesta. Garniturile vor beneficia de un sistem digital de monitorizare a vitezei, capabil să avertizeze mecanicul și să declanșeze automat frânarea atunci când sunt identificate situații periculoase.
Potrivit anunțului făcut de Compania Națională de Căi Ferate CFR SA, tehnologia va fi utilizată zilnic, în perioada 2 noiembrie – 12 decembrie 2026, de trenurile IRN 472, pe ruta București Nord – Budapesta Keleti, și IRN 473, care circulă în direcția opusă.
Sistemul european de management al traficului feroviar ERTMS va funcționa pe tronsonul Buftea – Brazi. Această porțiune dispune de instalații de control, comandă și semnalizare care respectă standardele europene ETCS Nivel 2 și GSM-R.
Trenurile sunt operate de CFR Călători, iar responsabilitatea pentru funcționarea echipamentelor de la nivelul infrastructurii revine CFR SA.
Cum intervine tehnologia dacă trenul depășește viteza permisă
Noul sistem permite schimbul permanent de informații între infrastructura feroviară și echipamentele montate la bordul locomotivelor. Astfel, mecanicul primește în timp real date despre condițiile de circulație și despre limitele de viteză valabile pe traseu.
Componenta ETCS Nivel 2 verifică dacă sunt respectați parametrii de siguranță și urmărește eventualele depășiri ale vitezei admise. În cazul în care identifică o abatere, sistemul îl avertizează pe mecanic.
Dacă situația o impune, tehnologia poate transmite comanda de frânare automată a trenului, astfel încât să fie prevenit un posibil incident. Intervenția echipamentelor reduce riscurile asociate erorilor umane și adaugă un nivel suplimentar de protecție în timpul circulației.
Ce locomotive vor tracta trenurile internaționale
Pe ruta București Nord – Brașov și retur, trenurile IRN 472 și IRN 473 vor fi tractate de locomotive moderne Alstom TRAXX MS3, potrivit informațiilor transmise de CFR Infrastructură.
Utilizarea sistemului ERTMS nu se va extinde însă pe întregul traseu dintre România și Ungaria. Tehnologia va fi activă doar pe sectorul Buftea – Brazi, unde infrastructura permite funcționarea echipamentelor compatibile cu standardele europene.
Ce înseamnă introducerea ERTMS pentru transportul feroviar
Implementarea sistemului face parte din procesul de modernizare a transportului feroviar din România și de apropiere a infrastructurii naționale de cerințele europene. Unul dintre avantajele acestei tehnologii este interoperabilitatea, care permite folosirea unor echipamente și proceduri compatibile pe rețelele feroviare din state diferite.
CFR precizează că principalul scop al utilizării ERTMS este creșterea siguranței circulației și reducerea riscului de accidente provocate de nerespectarea restricțiilor de viteză.