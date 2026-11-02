160 de tone de mașini dezmembrate și sute de litri de ulei uzat. Afacerea ilegală descoperită în Mureș

Percheziții în două comune din județul Mureș, într-un dosar privind dezmembrările ilegale de autovehicule. Anchetatorii au descoperit 160 de tone de deșeuri, sute de litri de ulei uzat și numeroase componente auto abandonate direct pe sol.
O cantitate impresionantă de deșeuri provenite din dezmembrarea autovehiculelor a fost descoperită de polițiști în județul Mureș, în urma unor percheziții desfășurate la adresele unor persoane suspectate că desfășurau ilegal astfel de activități. Aproximativ 160 de tone de resturi auto și 350 de litri de ulei uzat au fost găsite depozitate necorespunzător, direct pe pământ, existând riscul producerii unor efecte negative asupra mediului.
Acțiunea a avut loc luni, în localitățile Suseni și Aluniș, unde polițiștii au verificat patru adrese asociate unor persoane bănuite că dezmembrau autovehicule fără respectarea prevederilor legale și comercializau ulterior piesele rezultate.
Descinderile au fost organizate de Serviciul Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Reghin.
160 de tone de deșeuri și 350 de litri de ulei uzat, găsite la percheziții
În urma verificărilor efectuate la cele patru locații, anchetatorii au identificat cantități foarte mari de materiale provenite din dezmembrarea mașinilor. Pe lângă vehiculele aflate în diferite stadii de dezmembrare, polițiștii au găsit ulei uzat și alte categorii de resturi care erau păstrate în condiții necorespunzătoare.
Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Mureș, toate aceste materiale au fost indisponibilizate în cadrul anchetei.
„La locaţiile vizate, poliţiştii au descoperit şi indisponibilizat aproximativ 160 de tone de deşeuri, constând în vehicule dezmembrate aflate în diferite stadii, precum şi 350 de litri de ulei uzat. Totodată, au fost descoperite şi alte categorii de deşeuri, respectiv materiale plastice, anvelope, materiale textile, precum şi piese şi componente auto electrice, depozitate necorespunzător, direct pe sol”, informează, luni după-amiază, Poliţia judeţeană Mureş.
Depozitarea direct pe sol a resturilor rezultate din dezmembrarea autovehiculelor reprezintă un risc pentru mediu, în special în cazul substanțelor precum uleiurile uzate, care pot contamina terenul.
Garda de Mediu a participat la verificările din Suseni și Aluniș
Operațiunea desfășurată de polițiști și procurori a beneficiat și de participarea reprezentanților Gărzii de Mediu Mureș. Instituția a fost implicată în verificările efectuate la cele patru adrese, având în vedere cantitățile importante de deșeuri identificate și modul în care acestea erau depozitate.
Cazul este instrumentat într-un dosar penal care vizează încălcarea legislației privind regimul deșeurilor. Infracțiunea cercetată se referă la eliminarea, deținerea și păstrarea deșeurilor în afara spațiilor autorizate, faptă prevăzută de O.U.G. nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor.
Persoanele vizate sunt suspectate că au desfășurat activități ilegale de dezmembrare a autovehiculelor și de valorificare comercială a pieselor rezultate, iar cercetările continuă în cadrul dosarului penal.