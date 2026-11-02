160 de tone de mașini dezmembrate și sute de litri de ulei uzat. Afacerea ilegală descoperită în Mureș

Scris de Gabriela Mănăilescu Publicat: 2 nov. 2026, 16:52

Percheziții în două comune din județul Mureș, într-un dosar privind dezmembrările ilegale de autovehicule. Anchetatorii au descoperit 160 de tone de deșeuri, sute de litri de ulei uzat și numeroase componente auto abandonate direct pe sol.

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