Explozie la o școală din Prahova. 49 de elevi și profesori s-au evacuat VIDEO

O școală gimnazială din comuna Telega, județul Prahova, a fost evacuată luni dimineață, 2 octombrie, după ce o explozie s-a produs în camera centralei termice. Deflagrația nu a fost urmată de incendiu, iar primele informații transmise de autorități arată că nu există persoane rănite. În total, 49 de persoane - 43 de elevi și șase cadre didactice s-au autoevacuat din clădire.
Incidentul a fost semnalat luni dimineață, 2 octombrie, în jurul orei 09:15, printr-un apel la numărul unic de urgență 112. Explozia s-a produs în camera centralei termice pe lemne a unității de învățământ din comuna Telega.
Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Prahova, deflagrația nu a fost urmată de incendiu și, conform primelor informații, clădirea școlii nu a fost afectată.
Explozie la centrala termică a școlii din Telega. Elevii au fost evacuați
Elevii au fost evacuați înainte de sosirea echipajelor de pompieri. Din imobil s-au autoevacuat 43 de copii și șase cadre didactice. O parte dintre elevi au fost deja preluați de părinți.
Reprezentanții ISU Prahova au transmis că, la o primă evaluare, nu au fost identificate persoane rănite.
Conform autorităților locale, în urma incidentului, cursurile unității de învățământ au fost suspendate pe parcursul întregii zile de luni.
Pompierii urmează să efectueze verificări în întreaga școală pentru a evalua situația și pentru a se asigura că nu există alte riscuri pentru elevi și personalul didactic.