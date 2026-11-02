Accident pe Șoseaua Mihai Bravu din Capitală. O mașină s-a răsturnat pe plafon, după ce a lovit gardurile liniei de tramvai FOTO

Scris de Dana Bărăgan Publicat: 2 nov. 2026, 15:04

Un accident rutier s-a produs luni, 2 noiembrie, pe Șoseaua Mihai Bravu din Capitală. Din primele informații, un autoturism s-a răsturnat pe plafon după ce șoferul, în vârstă de 54 de ani, ar fi pierdut controlul direcției de mers și a lovit gardurile de protecție ale liniei de tramvai, în apropiere de Piața Iancului.

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