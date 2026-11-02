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Social· 1 min citire
Accident pe Șoseaua Mihai Bravu din Capitală. O mașină s-a răsturnat pe plafon, după ce a lovit gardurile liniei de tramvai FOTO
Mașină răsturnată/ Facebook/ Infotrafic București și Ilfov
Un accident rutier s-a produs luni, 2 noiembrie, pe Șoseaua Mihai Bravu din Capitală. Din primele informații, un autoturism s-a răsturnat pe plafon după ce șoferul, în vârstă de 54 de ani, ar fi pierdut controlul direcției de mers și a lovit gardurile de protecție ale liniei de tramvai, în apropiere de Piața Iancului.
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