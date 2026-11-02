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Accident pe Șoseaua Mihai Bravu din Capitală. O mașină s-a răsturnat pe plafon, după ce a lovit gardurile liniei de tramvai FOTO

Mașină răsturnată/ Facebook/ Infotrafic București și Ilfov

Mașină răsturnată/ Facebook/ Infotrafic București și Ilfov

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Scris de Dana Bărăgan Publicat: 2 nov. 2026, 15:04

Un accident rutier s-a produs luni, 2 noiembrie, pe Șoseaua Mihai Bravu din Capitală. Din primele informații, un autoturism s-a răsturnat pe plafon după ce șoferul, în vârstă de 54 de ani, ar fi pierdut controlul direcției de mers și a lovit gardurile de protecție ale liniei de tramvai, în apropiere de Piața Iancului.

Potrivit primelor informații transmise de Brigada Rutieră a Capitalei, conducătorul auto circula pe Șoseaua Mihai Bravu dinspre Piața Obor către Piața Muncii. La un moment dat, în zona Pieței Iancului, acesta ar fi pierdut controlul volanului și a intrat în gardurile care delimitează linia de tramvai.

În urma impactului, autoturismul s-a răsturnat pe plafon. Din fericire, accidentul s-a soldat exclusiv cu pagube materiale, potrivit informațiilor comunicate de autorități.

Mașină răsturnată/ Facebook/ Infotrafic București și Ilfov

Ce spune Brigada Rutieră despre accidentul de pe Șoseaua Mihai Bravu?

Reprezentanții Brigăzii Rutiere au precizat că, din primele date, nu au rezultat victime în urma evenimentului rutier.

Din primele date, conducătorul unui autovehicul în vârstă de 54 ani care se deplasa pe șoseaua Mihai Bravu, dinspre Piața Obor către Piața Muncii, când a ajuns în apropiere de Piața Iancului, ar fi pierdut controlul direcției de mers și a lovit gardurile liniei de tramvai. În urma evenimentului rutier, autoturismul s-a răsturnat pe plafon, rezultând exclusiv pagube materiale

a transmis Brigada Rutieră a Capitalei.
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