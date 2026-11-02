Cifre alarmante: aproape șase autoturisme au luat foc zilnic în România. Cum faci să eviți situații limită

Scris de Iulian Budusan Publicat: 2 nov. 2026, 20:09

Un incendiu auto la câteva ore – acesta este bilanțul intervențiilor pompierilor din primele nouă luni ale anului 2026. În total, salvatorii au fost solicitați la 1.555 de astfel de evenimente, echivalentul a aproape șase autovehicule care iau foc în fiecare zi.

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