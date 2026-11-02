Cifre alarmante: aproape șase autoturisme au luat foc zilnic în România. Cum faci să eviți situații limită

Un incendiu auto la câteva ore – acesta este bilanțul intervențiilor pompierilor din primele nouă luni ale anului 2026. În total, salvatorii au fost solicitați la 1.555 de astfel de evenimente, echivalentul a aproape șase autovehicule care iau foc în fiecare zi.
Numărul incendiilor izbucnite la autovehicule a rămas aproape neschimbat în primele nouă luni din 2026, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. Pompierii au intervenit la 1.555 de astfel de evenimente, cu numai 19 mai puține decât în 2025. În perspectiva sezonului rece, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) le recomandă șoferilor să verifice atent starea tehnică a mașinilor și să evite improvizațiile care pot provoca incendii.
Verificările tehnice care pot preveni un incendiu auto
Pregătirea mașinii pentru iarnă nu se rezumă la montarea anvelopelor specifice sezonului rece. Potrivit recomandărilor IGSU, o atenție deosebită trebuie acordată instalației electrice, precum și sistemelor de încălzire și ventilație. Aceste componente trebuie inspectate într-un service autorizat, iar orice defecțiune identificată trebuie remediată fără întârziere.
Există și semnale care pot indica apariția unei probleme tehnice cu risc de incendiu. Mirosul de carburant sau de plastic ars, luminile din bord care pâlpâie și siguranțele electrice care se ard în mod repetat sunt indicii ce nu trebuie ignorate. În astfel de situații, șoferii sunt sfătuiți să solicite verificarea autoturismului de către specialiști.
IGSU atrage atenția și asupra pericolului reprezentat de echipamentele de încălzire neomologate și de modificările improvizate ale instalației electrice. În plus, fiecare conducător auto ar trebui să se asigure că are în mașină un stingător funcțional, aflat în termen de valabilitate și ușor accesibil.
Ce trebuie să faci dacă observi fum sau flăcări la mașină
Dacă din autoturism începe să iasă fum, șoferul trebuie să oprească într-un loc sigur, să oprească motorul și să îi evacueze imediat pe toți pasagerii. Următorul pas este apelarea numărului de urgență 112, de la o distanță care să nu îi expună pe cei aflați în apropiere la pericol.
Nimeni nu trebuie să se întoarcă în mașină pentru a recupera bagaje, documente sau alte obiecte personale. Siguranța pasagerilor are prioritate, iar apropierea de un vehicul care ar putea lua foc poate avea consecințe grave.
O altă greșeală care poate agrava incendiul este ridicarea capotei atunci când se observă fum sau flăcări în zona motorului. Pompierii avertizează că pătrunderea bruscă a oxigenului poate intensifica arderea și poate provoca extinderea rapidă a focului, crescând riscul de arsuri.
De asemenea, șoferii nu ar trebui să încerce să stingă singuri incendiul atunci când acesta se extinde sau le pune viața în pericol. În asemenea împrejurări, este esențial să păstreze distanța și să aștepte intervenția echipajelor specializate.
Verificarea instalației electrice și a sistemelor de încălzire înainte de sezonul rece este cu atât mai importantă cu cât utilizarea mai intensă a dezaburirii și încălzirii poate solicita suplimentar componentele autoturismului. Întreținerea preventivă și eliminarea improvizațiilor pot reduce riscul unor incidente grave.