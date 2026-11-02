Coiful de la Coțofenești revine în fața publicului după ce a fost restaurat. Data la care românii îl vor putea vedea din nou

Scris de Gabriela Mănăilescu Publicat: 2 nov. 2026, 21:03

Coiful de la Coțofenești va putea fi admirat din nou de public pe 15 ianuarie 2027, cu ocazia Zilei Culturii Naționale. Artefactul recuperat după furtul din muzeul olandez Drents se află aproape de forma inițială, iar restauratorii mai au de rezolvat ultimele intervenții înainte de revenirea sa în circuitul expozițional.

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