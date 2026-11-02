Se întâmplă în Vaslui. Dus pe ultimul drum cu tractorul si căruța, prin nămol! VIDEO

Scris de Iulian Budusan Publicat: 2 nov. 2026, 20:44

Nici măcar o înmormântare nu a putut avea loc în condiții normale într-un sat din județul Vaslui. La Stâncășeni, comuna Voinești, un tractor a fost folosit pentru a transporta sicriul pe o căruță improvizată, din cauza drumurilor desfundate și a noroiului.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre inmormantare 2026sicriu