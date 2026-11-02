SRI și SUA își unesc forțele pentru securitatea zborurilor. Ce prevede acordul semnat la București

Scris de Gabriela Mănăilescu Publicat: 2 nov. 2026, 20:38

SRI și autoritățile americane au semnat un memorandum prin care își vor intensifica schimbul de informații și cooperarea pentru protejarea transporturilor aeriene. Acordul a fost parafat la București de generalul Răzvan Ionescu și ambasadorul SUA, Darryl Nirenberg.

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