SRI și SUA își unesc forțele pentru securitatea zborurilor. Ce prevede acordul semnat la București

SRI și autoritățile americane au semnat un memorandum prin care își vor intensifica schimbul de informații și cooperarea pentru protejarea transporturilor aeriene. Acordul a fost parafat la București de generalul Răzvan Ionescu și ambasadorul SUA, Darryl Nirenberg.
România și Statele Unite își consolidează colaborarea în domeniul securității aviației civile, printr-un memorandum semnat luni, 2 noiembrie 2026, la București. Documentul stabilește cadrul în care Serviciul Român de Informații și Transportation Security Administration (TSA), structură aflată în subordinea Departamentului de Securitate Națională al SUA, vor putea să coopereze și să facă schimb de informații relevante pentru siguranța transporturilor aeriene din cele două state.
Acordul a fost semnat de generalul Răzvan Ionescu, directorul interimar al SRI, și de ambasadorul american la București, Darryl Nirenberg, în numele instituției americane. Parteneriatul urmărește dezvoltarea colaborării dintre cele două structuri și consolidarea capacităților de protecție a sistemelor de transport.
„Astăzi, 2 noiembrie 2026, la București, Serviciul Român de Informații și Transportation Security Administration (TSA) din SUA au încheiat un Memorandum care permite celor două instituții să coopereze și să facă schimb de informații relevante pentru securitatea aviației civile din ambele state. TSA se află în subordinea Departamentului de Securitate Națională al SUA și are drept obiectiv protejarea sistemului de transport național. Documentul a fost semnat, din partea TSA, de către ambasadorul SUA la București, Excelența Sa domnul Darryl Nirenberg, iar, din partea SRI, de către directorul interimar, domnul general Răzvan Ionescu”, se arată în postările pe Facebook ale celor două instituții.
Ce urmărește parteneriatul dintre SRI și TSA
Memorandumul creează cadrul pentru intensificarea schimbului de informații și a cooperării în domeniul securității aviației civile. Înțelegerea vizează atât dezvoltarea colaborării operaționale și analitice, cât și schimbul de experiență și activitățile de pregătire profesională.
Pentru SRI, parteneriatul reprezintă o continuare a relației de colaborare cu agențiile americane de securitate. Generalul Răzvan Ionescu a evidențiat importanța acestor legături pentru activitățile desfășurate de instituția română și pentru menținerea standardelor profesionale.
„Relația SRI cu agențiile SUA este deosebit de valoroasă pentru noi, din perspectiva schimbului de informații și a derulării de activități comune, în plan operațional, analitic și de pregătire, și este una care ne inspiră și ne obligă să menținem un nivel înalt de calitate și profesionalism”, a declarat generalul Răzvan Ionescu, în cadrul ceremoniei de semnare a Memorandumului.
Ambasadorul SUA vorbește despre siguranța pasagerilor și schimbul de bune practici
La rândul său, ambasadorul american Darryl Nirenberg a prezentat acordul drept un pas în consolidarea relației de securitate dintre România și Statele Unite. Oficialul a pus accent pe colaborarea în domeniul aviației, pe circulația experienței între cele două state și pe protejarea persoanelor care folosesc transportul aerian.
Potrivit diplomatului, memorandumul va contribui la aprofundarea cooperării și la dezvoltarea metodelor prin care cele două țări urmăresc să asigure siguranța călătorilor.
“Statele Unite și România continuă să promoveze împreună securitatea aviatică. Acest Memorandum consolidează cooperarea dintre țările noastre, aprofundează schimbul de experiență și de bune practici și intensifică angajamentul nostru comun față de siguranța călătorilor noștri”, a declarat ambasadorul Darryl Nirenberg.