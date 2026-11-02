Cum alegi numele de sfânt pentru copil. Ce trebuie să știe părinții despre prenume și onomastică

Scris de Iulian Budusan Publicat: 2 nov. 2026, 22:25

Alegerea unui nume de botez nu se rezumă la prenumele care sună frumos. Părinții trebuie să verifice calendarul ortodox și să stabilească împreună cu preotul sfântul ocrotitor al copilului, pentru că același nume poate fi sărbătorit în mai multe zile ale anului.

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