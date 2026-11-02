Cum alegi numele de sfânt pentru copil. Ce trebuie să știe părinții despre prenume și onomastică
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Alegerea unui nume de botez nu se rezumă la prenumele care sună frumos. Părinții trebuie să verifice calendarul ortodox și să stabilească împreună cu preotul sfântul ocrotitor al copilului, pentru că același nume poate fi sărbătorit în mai multe zile ale anului.
Alegerea numelui copilului este una dintre primele decizii importante pentru viitorii părinți. Pe lângă sonoritate și semnificație, unii iau în calcul și tradiția creștină, dorind ca micuțul să poarte numele unui sfânt. Pentru a stabili corect ziua onomasticii, este important să verifici forma exactă a prenumelui în calendarul ortodox și să discuți cu preotul despre sfântul ocrotitor.
Cum verifici dacă prenumele ales are corespondent în calendarul ortodox
Primul pas este să te hotărăști asupra prenumelui și să vezi cum se potrivește cu numele de familie. Dacă ai ales o variantă modernă sau o formă mai puțin întâlnită, verific-o exact așa cum intenționezi să o folosești. Faptul că seamănă cu numele unui sfânt nu înseamnă automat că are aceeași semnificație religioasă sau aceeași zi de sărbătoare.
Calendarul ortodox publicat de Patriarhia Română, disponibil pe calendar.patriarhia.ro, te ajută să identifici sfinții pomeniți în fiecare zi. După ce găsești prenumele, notează numele complet al sfântului și data pomenirii.
Dacă există mai mulți sfinți cu același nume, discută cu preotul pentru a stabili de care dintre ei va fi legat copilul. Astfel, vei ști și când își va sărbători onomastica.
Exemple de nume de sfinți și date de sărbătoare în 2026
Mai multe prenume cunoscute în România au corespondent în calendarul ortodox. Iată câteva exemple și date la care sunt pomeniți sfinții cu aceste nume:
Aceste date sunt repere din calendar, nu singurele posibilități pentru toate prenumele. De exemplu, numele Maria este asociat cu mai multe sărbători dedicate Maicii Domnului. În cazul lui Ioan, Sfântul Ioan Botezătorul este pomenit în mai multe zile, printre care 7 ianuarie, 24 iunie și 29 august.
Prin urmare, simpla identificare a prenumelui în calendar nu este suficientă. Este bine să stabilești împreună cu preotul ce sfânt va fi ocrotitorul copilului și care va fi ziua onomasticii.
Ce semnificație au prenumele inspirate din tradiția creștină
Originea și înțelesul unui nume pot conta la fel de mult ca sonoritatea lui. Multe prenume folosite în România provin din greacă sau din alte limbi vechi și au fost păstrate de-a lungul timpului prin tradiția creștină.
Câteva exemple de nume și semnificațiile lor etimologice:
Alexandru – are origine greacă și este interpretat ca „apărător al oamenilor”.
Andrei – provine din greacă și este asociat cu ideea de bărbăție sau curaj.
Anastasia – înseamnă „înviere”.
Gheorghe – are sensul de „lucrător al pământului”.
Sofia – înseamnă „înțelepciune”.
Ștefan – provine din grecescul „stephanos”, care înseamnă „coroană”.
Teodora – poate fi tradus prin „darul lui Dumnezeu”.
Vasile – are origine greacă și este legat de termenul care desemna regele.
Numele Maria are o istorie îndelungată și este răspândit în numeroase culturi. Originea și semnificația sa au fost interpretate în mai multe feluri, fără să existe o explicație unanim acceptată.
Semnificația etimologică a unui prenume nu determină personalitatea sau destinul copilului. Ea poate reprezenta însă un criteriu suplimentar în alegerea părinților.
Numele din certificatul de naștere și numele folosit la botez
Prenumele copilului este stabilit de părinți la înregistrarea nașterii. Potrivit Legii nr. 119/1996 privind actele de stare civilă, în forma aplicabilă din 2 mai 2022, prenumele înscris în actul de naștere nu poate avea mai mult de trei cuvinte.
Ofițerul de stare civilă poate refuza, printr-o decizie motivată, prenumele indecente, ridicole sau de natură să afecteze interesul copilului. Legea nu impune însă ca prenumele ales să fie întâlnit în calendarul ortodox.
Alegerea numelui de botez ține și de tradiția religioasă a familiei. Părinții pot discuta cu preotul dacă prenumele din certificatul de naștere are un corespondent în calendar și ce sfânt va fi ales ca ocrotitor.
Dacă micuțul primește două sau trei prenume, este recomandat ca părinții să clarifice înainte de botez care dintre ele va fi folosit în cadrul slujbei. Pentru a evita neînțelegerile, pot stabili de la început și data la care vor marca onomastica.
În cât timp trebuie declarat copilul după naștere
Înregistrarea nașterii este o procedură distinctă de botez și trebuie realizată în termenul prevăzut de lege. Pentru un copil născut viu și aflat în viață, declarația de naștere trebuie făcută în maximum 30 de zile.
În mod obișnuit, dosarul cuprinde:
certificatul medical constatator al nașterii;
actul de identitate al mamei;
actul de identitate al persoanei care declară nașterea;
certificatul de căsătorie al părinților, dacă aceștia sunt căsătoriți.
Actele se depun la serviciul de stare civilă competent pentru localitatea în care s-a produs nașterea. După verificarea documentelor și înregistrarea datelor, este eliberat certificatul de naștere.
Informațiile despre procedură și documentele necesare pot fi consultate și pe platforma Ministerului Afacerilor Interne. Părinții ar trebui să verifice și cerințele serviciului local de stare civilă, deoarece detaliile administrative pot varia.
Ce se întâmplă dacă părinții nu se înțeleg asupra numelui
Dacă părinții nu ajung la un acord privind prenumele copilului, legea prevede înscrierea numelui din certificatul medical constatator al nașterii. Dacă documentul conține mai mult de trei prenume, în actul de naștere vor fi preluate primele trei.
În cazul în care neînțelegerea privește numele de familie, situația poate fi soluționată de instanța de tutelă.
Părinții care doresc să schimbe ulterior prenumele minorului trebuie să urmeze procedura legală de schimbare a numelui pe cale administrativă. Dacă nu există acord între ei, instanța de tutelă poate interveni pentru soluționarea situației.
Întrebări frecvente despre numele de sfânt și botezul copilului
Este obligatoriu ca prenumele copilului să apară în calendarul ortodox?
Nu. Legea nu condiționează înregistrarea nașterii de existența prenumelui în calendarul ortodox. Dacă părinții doresc ca micuțul să aibă un sfânt ocrotitor, pot discuta cu preotul despre numele și forma care vor fi folosite la botez.
Poate același prenume să aibă mai multe zile de onomastică?
Da. Un prenume poate corespunde mai multor sfinți sau poate fi asociat cu mai multe sărbători. De aceea, data onomasticii trebuie stabilită în funcție de sfântul ales, nu doar după asemănarea prenumelui.
Ce se întâmplă dacă prenumele ales este o variantă modernă?
Este recomandat să verifici forma exactă în calendar și să discuți cu preotul. O variantă modernă nu primește automat ziua de sărbătoare a unui nume asemănător.
Se poate schimba prenumele copilului după înregistrarea nașterii?
Da, dar este necesară parcurgerea procedurii legale de schimbare a numelui. Pentru un minor, cererea este formulată de părinți sau de reprezentantul legal, în condițiile prevăzute de lege. Dacă părinții nu se înțeleg, poate fi necesară intervenția instanței de tutelă.
Ce trebuie făcut dacă nașterea nu este declarată în 30 de zile?
Înregistrarea tardivă presupune o procedură suplimentară. Dacă nu a trecut un an de la naștere, este necesară o cerere scrisă și aprobarea primarului, iar actul se întocmește în termenul legal. După împlinirea unui an, procedura implică și avizul serviciului județean de evidență a persoanelor, iar termenul de soluționare este diferit.
Pentru a evita întârzierile, părinții ar trebui să contacteze serviciul de stare civilă din localitatea în care s-a născut copilul și să solicite lista actualizată a documentelor necesare.
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