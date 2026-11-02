De ce vibrează volanul? Cauze principale, simptome și soluții

Scris de Iulian Budusan Publicat: 2 nov. 2026, 23:03

Vibrațiile în volan reprezintă una dintre cele mai frecvente probleme cu care se confruntă șoferii. Deși dezechilibrarea roților este prima cauză suspectată, simptomele pot ascunde defecțiuni la nivelul anvelopelor, jantelor, sistemului de direcție sau chiar al frânelor. Momentul și viteza la care apar aceste trepidații oferă indicii prețioase despre natura problemei.

Distribuie articolul