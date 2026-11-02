De ce vibrează volanul? Cauze principale, simptome și soluții
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Vibrațiile în volan reprezintă una dintre cele mai frecvente probleme cu care se confruntă șoferii. Deși dezechilibrarea roților este prima cauză suspectată, simptomele pot ascunde defecțiuni la nivelul anvelopelor, jantelor, sistemului de direcție sau chiar al frânelor. Momentul și viteza la care apar aceste trepidații oferă indicii prețioase despre natura problemei.
Volanul care tremură în timpul deplasării poate fi un indiciu al unor probleme la roți, anvelope, suspensie sau sistemul de direcție. În funcție de viteza la care apar trepidațiile și de condițiile în care sunt resimțite, cauza poate varia de la o simplă dezechilibrare a roților până la defecțiuni care afectează stabilitatea autoturismului. Identificarea rapidă a problemei poate preveni deteriorarea altor componente și reparațiile costisitoare.
Volanul vibrează la viteze mari? Verifică echilibrarea roților
Una dintre cele mai frecvente explicații pentru vibrațiile resimțite în volan este dezechilibrarea roților. Atunci când greutatea nu este distribuită uniform în jurul jantei și anvelopei, rotația produce oscilații care se transmit către suspensie și sistemul de direcție.
De cele mai multe ori, șoferul observă problema la viteze mai mari, în special într-un interval de aproximativ 80-120 km/h. Intensitatea vibrațiilor poate crește sau scădea în funcție de viteza de deplasare.
Dezechilibrarea poate apărea după montarea unor anvelope noi, în urma pierderii contragreutăților de echilibrare sau ca urmare a unor lovituri puternice. În astfel de cazuri, o verificare într-un service și echilibrarea roților pot rezolva problema.
Totuși, dacă vibrațiile persistă după această operațiune, trebuie investigate și alte posibile cauze.
Anvelope deteriorate sau jante deformate: alte cauze ale trepidațiilor
Nu doar echilibrarea incorectă poate determina vibrații în volan. Starea anvelopelor și a jantelor influențează direct modul în care roțile se rotesc și păstrează contactul cu carosabilul.
Printre problemele care pot provoca trepidații se numără:
uzura neuniformă a anvelopelor;
deformările sau umflăturile apărute pe suprafața cauciucului;
deteriorarea structurii interne a anvelopei;
jantele îndoite în urma impactului cu gropile sau bordurile;
montarea incorectă a roților.
O anvelopă deformată poate genera vibrații chiar și după echilibrarea roții. De aceea, verificarea trebuie să includă atât cauciucul, cât și janta. Dacă există umflături sau deteriorări structurale, anvelopa trebuie evaluată de un specialist și poate necesita înlocuire.
Problemele la suspensie și direcție pot face volanul să tremure
Vibrațiile resimțite în timpul condusului pot indica și uzura unor componente din sistemul de suspensie sau direcție. Aceste elemente contribuie la stabilitatea mașinii și la menținerea unui contact corespunzător între anvelope și suprafața drumului.
Bucșele, pivoții, bieletele de direcție și articulațiile uzate pot provoca jocuri mecanice, zgomote și trepidații. În anumite situații, șoferul poate observa și că mașina nu mai răspunde la fel de precis comenzilor aplicate volanului.
Amortizoarele deteriorate pot afecta stabilitatea autoturismului, mai ales pe drumuri denivelate sau în timpul virajelor. Dacă aceste componente nu mai funcționează corespunzător, roțile pot pierde mai ușor contactul optim cu carosabilul.
O verificare completă a suspensiei și direcției este importantă atunci când vibrațiile sunt însoțite de zgomote, instabilitate sau modificări ale comportamentului mașinii.
Volanul vibrează când frânezi? Verifică discurile de frână
Dacă trepidațiile apar în special în momentul apăsării pedalei de frână, cauza poate fi legată de sistemul de frânare. Discurile de frână cu variații de grosime sau cu suprafețe de contact neuniforme pot produce pulsații care se transmit către volan.
În funcție de gravitatea problemei, șoferul poate simți vibrații și în pedala de frână. Uneori, acestea devin mai evidente la frânarea de la viteze ridicate.
Verificarea trebuie să includă discurile și plăcuțele de frână, dar și etrierele și celelalte componente relevante. Amânarea reparației poate agrava defecțiunea și poate afecta eficiența sistemului de frânare.
Ce trebuie să faci dacă volanul vibrează în timpul mersului
Vibrațiile persistente nu trebuie ignorate, chiar dacă mașina pare să funcționeze normal în rest. O problemă aparent minoră, precum dezechilibrarea roților, poate avea o rezolvare rapidă, însă trepidațiile pot semnala și defecțiuni mai serioase.
Dacă volanul începe să tremure puternic sau autoturismul devine instabil, redu viteza treptat și oprește într-un loc sigur. Dacă nu mai poți controla corespunzător mașina, nu continua deplasarea și solicită asistență rutieră.
Pentru prevenirea problemelor, sunt recomandate câteva verificări periodice:
controlul presiunii și al stării anvelopelor;
echilibrarea roților atunci când apar vibrații;
verificarea geometriei direcției;
inspectarea suspensiei și a articulațiilor;
verificarea sistemului de frânare;
controlul jantelor după impacturi puternice cu gropile sau bordurile.
Depistarea din timp a cauzei poate limita costurile de reparație și poate preveni deteriorarea altor componente. Mai important, o mașină cu roți, direcție, suspensie și frâne în stare bună oferă un nivel mai ridicat de siguranță în trafic.
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