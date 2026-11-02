Vremea rea perturbă traficul feroviar. Șapte trenuri au probleme

Scris de Iulian Budusan Publicat: 2 nov. 2026, 23:31

Vremea severă a dat peste cap traficul feroviar, luni seară, după ce două avarii la rețeaua electrică au afectat circulația a șapte trenuri de călători în zonele București și Fetești. Echipele CFR au intervenit pentru remedierea defecțiunilor.

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