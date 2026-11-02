Vremea rea perturbă traficul feroviar. Șapte trenuri au probleme

Vremea severă a dat peste cap traficul feroviar, luni seară, după ce două avarii la rețeaua electrică au afectat circulația a șapte trenuri de călători în zonele București și Fetești. Echipele CFR au intervenit pentru remedierea defecțiunilor.
Circulația feroviară a fost perturbată luni seară, după ce două defecțiuni la rețeaua de alimentare cu energie electrică au afectat șapte trenuri de călători în zonele Fetești și Pasărea. Echipele CFR au intervenit pentru remedierea avariilor, iar alimentarea cu energie electrică a fost restabilită în ambele zone înainte de ora 21:10.
Șase trenuri, afectate de o avarie în zona Fetești
Cele mai mari probleme au fost înregistrate în apropierea stației Fetești. Acolo, două elemente de susținere a firului de contact, prin care este alimentată electric calea ferată, s-au rupt. Din această cauză, alimentarea cu energie electrică a fost întreruptă la ora 19:25.
Defecțiunea a afectat circulația a șase trenuri de călători. Echipele de intervenție au remediat problema, iar alimentarea cu energie electrică a fost reluată după o oră și 43 de minute.
O altă defecțiune a fost semnalată în zona Pasărea
O a doua avarie a fost înregistrată în zona stației Pasărea, puțin după ora 19:00. Linia de contact a rămas fără tensiune, ceea ce a perturbat circulația unui tren de călători.
Intervenția echipelor CFR a durat aproape două ore, iar alimentarea cu energie electrică a fost restabilită înainte de ora 21:10.
CFR monitorizează circulația trenurilor în condiții de vreme severă
Administrația Națională de Meteorologie a emis avertizări de vreme severă pentru intervalul 2–4 noiembrie. În acest context, CFR a anunțat că monitorizează permanent starea infrastructurii feroviare și că echipele de intervenție sunt pregătite să acționeze pentru remedierea eventualelor probleme.
Compania le recomandă călătorilor să verifice situația trenurilor înainte de plecare și să urmărească informările din stațiile de cale ferată.
Informații despre circulația trenurilor sunt disponibile pe platforma Mersul Trenurilor, precum și pe site-urile operatorilor feroviari. Călătorii pot consulta aceste surse pentru a afla detalii despre eventuale întârzieri, modificări de program sau anulări.