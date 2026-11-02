Florin Manole îl acuză pe Dragoș Pîslaru de raportări false către Bruxelles. Morții au ajuns pe lista beneficiarilor PNRR.

Scris de Gabriela Mănăilescu Publicat: 2 nov. 2026, 19:08

Petre Florin Manole îl acuză pe Dragoș Pîslaru că a permis raportarea unor persoane decedate drept beneficiari ai procesului de dezinstituționalizare. Verificările au eliminat 478 de cazuri din evidențele transmise Comisiei Europene, iar România riscă să piardă fonduri din PNRR.

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