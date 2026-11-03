Schimbări importante privind contribuțiile la pensie. Cum va proceda ANAF cu românii care nu și-au declarat veniturile

Scris de Realitatea.NET Publicat: 3 nov. 2026, 18:38

Noi reguli pentru contribuțiile la pensie și sănătate. ANAF va verifica persoanele care au obținut venituri în 2025, dar nu și-au îndeplinit obligațiile fiscale. Ce notificări vor primi contribuabilii, în cât timp își pot clarifica situația și când poate fi anulată decizia de impunere.

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