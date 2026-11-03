Schimbări importante privind contribuțiile la pensie. Cum va proceda ANAF cu românii care nu și-au declarat veniturile
ANAF
Noi reguli pentru contribuțiile la pensie și sănătate. ANAF va verifica persoanele care au obținut venituri în 2025, dar nu și-au îndeplinit obligațiile fiscale. Ce notificări vor primi contribuabilii, în cât timp își pot clarifica situația și când poate fi anulată decizia de impunere.
Românii care au obținut venituri în 2025 și nu au declarat contribuțiile sociale datorate vor putea fi identificați de ANAF printr-o nouă procedură de verificare și impunere din oficiu. Un ordin al Agenției Naționale de Administrare Fiscală, publicat luni, 2 noiembrie, în Monitorul Oficial, stabilește modul în care vor fi calculate contribuțiile de asigurări sociale (CAS), aferente pensiilor, și cele de asigurări sociale de sănătate (CASS), pentru persoanele fizice care nu și-au respectat obligațiile declarative. Documentul prevede inclusiv etapele pe care le vor urma inspectorii fiscali, termenele în care contribuabilii pot prezenta explicații și situațiile în care deciziile de impunere emise de instituție pot fi anulate.
Cine intră în vizorul ANAF pentru contribuțiile la pensie și sănătate
Noua procedură se adresează persoanelor fizice care au realizat venituri pentru care legislația fiscală impune plata contribuțiilor sociale, dar care nu au declarat aceste sume în condițiile prevăzute de lege.
În cazul contribuției de asigurări sociale (CAS), verificările îi pot viza, printre alții, pe cei care au obținut venituri din activități independente sau din drepturi de proprietate intelectuală și care au depășit anumite praguri de venit. Mai exact, procedura se aplică atunci când venitul anual cumulat a atins cel puțin echivalentul a 12 salarii minime brute pe țară, iar contribuabilul nu și-a îndeplinit obligațiile declarative.
În ceea ce privește contribuția de asigurări sociale de sănătate (CASS), aria verificărilor este mai extinsă. ANAF poate analiza inclusiv veniturile obținute din chirii, investiții, activități agricole, drepturi de autor și alte surse, dacă sunt îndeplinite condițiile și plafoanele stabilite de Codul fiscal.
Prin urmare, nu sunt vizate doar persoanele care obțin bani din activități independente, ci și contribuabilii care au realizat alte categorii de venituri pentru care există obligația achitării contribuțiilor sociale.
ANAF va verifica inclusiv anumite venituri și pensii obținute din străinătate
Ordinul publicat în Monitorul Oficial stabilește și reguli distincte pentru anumite categorii de venituri realizate peste granițele României.
Sunt prevăzute proceduri speciale pentru veniturile asimilate salariilor obținute din străinătate, dar și pentru pensiile încasate din afara țării. În cazul acestora din urmă, verificările vizează veniturile realizate începând cu luna august 2025.
Astfel, procedura ANAF nu se limitează la veniturile obținute pe teritoriul României, ci include și anumite categorii de câștiguri din străinătate pentru care legislația fiscală prevede obligații privind plata contribuțiilor.
Cum va descoperi ANAF persoanele care nu și-au declarat veniturile
Pentru identificarea contribuabililor care nu au declarat CAS sau CASS, Agenția Națională de Administrare Fiscală va utiliza mai multe categorii de informații aflate la dispoziția instituției.
Inspectorii vor analiza datele din declarațiile fiscale, informațiile transmise de plătitorii de venituri, precum și alte evidențe disponibile autorităților fiscale. Pe baza acestor informații vor fi identificate persoanele care ar fi trebuit să declare și să achite contribuțiile sociale, dar nu au făcut acest lucru.
Totuși, stabilirea din oficiu a obligațiilor fiscale nu se va face direct, fără ca persoana vizată să fie informată în prealabil.
Înainte de emiterea deciziei de impunere, ANAF va transmite contribuabilului o notificare și îi va oferi posibilitatea să își prezinte punctul de vedere. Acesta va putea furniza explicații și documente prin care să clarifice situația veniturilor și a contribuțiilor datorate.
Termenul de 20 de zile în care românii își pot clarifica situația fiscală
După primirea notificării din partea ANAF, persoanele vizate vor avea la dispoziție 20 de zile pentru a-și clarifica situația.
În acest interval, contribuabilii pot depune declarația unică sau pot transmite documente justificative care să demonstreze că nu aveau obligația de a plăti contribuțiile respective.
Dacă actele prezentate confirmă că obligațiile declarative au fost îndeplinite sau că persoana nu datorează CAS ori CASS, aceasta va fi eliminată din lista contribuabililor pentru care urmează stabilirea din oficiu a obligațiilor fiscale.
Procedura prevede și situația în care persoana convocată nu se prezintă la prima audiere. Într-un asemenea caz, ANAF va transmite o a doua invitație, oferindu-i încă o posibilitate de a-și exprima punctul de vedere în legătură cu situația fiscală identificată de inspectori.
Cum va calcula ANAF contribuțiile la pensie și sănătate pentru veniturile din 2025
În situațiile în care contribuabilul nu își clarifică obligațiile fiscale, ANAF va putea stabili din oficiu baza de calcul pentru contribuțiile sociale. Estimarea va fi realizată în funcție de veniturile identificate de instituție și de plafoanele fiscale aplicabile anului 2025.
Pentru contribuția de asigurări sociale (CAS), în cazul veniturilor din activități independente și al celor din drepturi de proprietate intelectuală, sunt prevăzute două niveluri ale bazei de calcul, corespunzătoare echivalentului a 12 sau 24 de salarii minime brute pe țară.
Alegerea bazei de calcul va depinde de nivelul veniturilor realizate și de regulile fiscale aplicabile fiecărei categorii de contribuabili.
În cazul contribuției de asigurări sociale de sănătate (CASS), modalitatea de stabilire a sumelor datorate diferă în funcție de proveniența banilor. În funcție de tipul veniturilor și de condițiile prevăzute de Codul fiscal, ANAF va lua în calcul plafoane echivalente cu 6, 12 sau 24 de salarii minime brute pe țară ori va raporta contribuția la venitul efectiv realizat.
Prin urmare, suma stabilită de instituție nu va fi identică pentru toți contribuabilii, ci va depinde de categoria veniturilor nedeclarate și de pragurile fiscale aplicabile acestora.
În ce condiții poate fi anulată decizia de impunere emisă de ANAF
Chiar și după emiterea unei decizii de impunere din oficiu, contribuabilii mai au posibilitatea de a-și corecta situația fiscală.
Ordinul stabilește că documentul poate fi anulat dacă persoana fizică își îndeplinește obligațiile declarative în termen de 60 de zile de la data comunicării deciziei de impunere.
Anularea este posibilă și într-o altă situație: dacă, în urma verificărilor ulterioare, ANAF constată că persoana respectivă nu avea, de fapt, obligația de a declara veniturile respective sau de a achita contribuțiile stabilite inițial.
Astfel, noua procedură reglementează atât modul în care Fiscul poate identifica și calcula din oficiu contribuțiile sociale neachitate pentru veniturile din 2025, cât și posibilitățile pe care le au persoanele vizate pentru a-și clarifica situația și pentru a evita menținerea unor obligații fiscale stabilite în mod nejustificat.
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