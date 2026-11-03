Flanco, cumpărat de un grup din Grecia pentru 35 de milioane de euro. Cine preia retailerul român

Retailerul român de electronice și electrocasnice Flanco va ajunge în portofoliul grupului grec PPC, unul dintre cei mai importanți jucători de pe piața energiei din Europa de Sud-Est. Subsidiara PPC, Kotsovolos, a semnat un acord pentru achiziția a 100% din acțiunile companiei, într-o tranzacție care evaluează Flanco la 35 de milioane de euro.
Acțiunile sunt deținute în prezent de omul de afaceri Iulian Stanciu, care controlează 98% din companie, și de Dragoș Sîrbu, cu o participație de 2%. Tranzacția a fost anunțată marți, 3 noiembrie 2026, și ar urma să fie finalizată până la sfârșitul anului, după obținerea aprobărilor necesare din partea autorităților de reglementare.
Cine cumpără Flanco și de ce este interesat grupul grec de România
Cumpărătorul este Kotsovolos, companie de retail deținută integral de grupul PPC. Aceasta este una dintre cele mai cunoscute rețele de magazine de electronice și electrocasnice din Grecia, iar prin preluarea Flanco își extinde activitatea pe piața românească.
Pentru PPC, achiziția face parte din strategia de dezvoltare pentru perioada 2026–2030. Grupul urmărește să își consolideze prezența în Europa de Sud-Est și să transforme Kotsovolos într-un furnizor regional de produse tehnologice, soluții pentru locuințe și servicii conexe.
Potrivit comunicatului companiei, piața românească de produse electrice și electronice este evaluată la aproximativ 3,6 miliarde de euro. Flanco reprezintă, în acest context, o cale de intrare pe piață printr-o rețea comercială deja dezvoltată.
Ce preia Kotsovolos: 150 de magazine și peste 1.200 de angajați
Prin această tranzacție, grupul grec preia o rețea de aproximativ 150 de magazine fizice, prezente în peste 100 de orașe din România. Suprafața totală de vânzare se apropie de 60.000 de metri pătrați.
Flanco are, de asemenea, o infrastructură logistică de 37.500 de metri pătrați și peste 1.200 de angajați. Compania înregistrează anual peste 14 milioane de vizite ale clienților, potrivit datelor prezentate de PPC.
Grupul grec subliniază importanța rețelei fizice într-o piață în care magazinele tradiționale reprezintă aproximativ 70% din vânzări.
Ce se va întâmpla cu magazinele Flanco după achiziție
PPC anunță că Flanco își va continua activitatea și va avea un rol important în dezvoltarea operațiunilor grupului în România. Magazinele și infrastructura logistică vor fi folosite inclusiv pentru distribuția produselor și pentru servicii destinate clienților.
Unul dintre planurile anunțate este integrarea ofertelor de electronice și electrocasnice cu serviciile energetice ale PPC România. Prin intermediul magazinelor Flanco ar urma să fie promovate și susținute tehnic soluții precum:
sisteme fotovoltaice pentru locuințe;
pompe de căldură;
stații de încărcare pentru mașini electrice;
soluții pentru gestionarea inteligentă a energiei.
PPC intenționează să dezvolte și pachete care să combine produsele electrocasnice cu serviciile de furnizare a energiei. Compania vorbește despre o colaborare apropiată între Flanco și PPC România, după modelul aplicat în Grecia între PPC și Kotsovolos.
Cum va fi plătită tranzacția și când se finalizează
Potrivit informațiilor publicate de grupul grec, achiziția va fi finanțată integral din fondurile proprii disponibile ale Kotsovolos, fără contractarea unor credite pentru această operațiune.
Deși acordul a fost semnat, preluarea nu este încă finalizată. Tranzacția depinde de aprobările autorităților de reglementare și de îndeplinirea condițiilor contractuale convenite între părți. Finalizarea este estimată până la sfârșitul anului 2026.