Flanco, cumpărat de un grup din Grecia pentru 35 de milioane de euro. Cine preia retailerul român

Publicat 3 nov. 2026, 11:29 Actualizat 3 nov. 2026, 11:30

Retailerul român de electronice și electrocasnice Flanco va ajunge în portofoliul grupului grec PPC, unul dintre cei mai importanți jucători de pe piața energiei din Europa de Sud-Est. Subsidiara PPC, Kotsovolos, a semnat un acord pentru achiziția a 100% din acțiunile companiei, într-o tranzacție care evaluează Flanco la 35 de milioane de euro.

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