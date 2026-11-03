Milioane de pensii, recalculate eronat. Ce se întâmplă cu banii seniorilor? Anunțul ministrului Muncii
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Un raport al Curții de Conturi din septembrie a scos la iveală erori în recalcularea a 2,2 milioane de pensii. Ministrul Muncii dă asigurări că pensionarii nu vor suporta consecințele greșelilor birocratice. Casa Națională de Pensii va realiza o nouă analiză pentru a stabili amploarea reală a erorilor de calcul.
Ministrul Muncii, Florin Manole, a oferit noi explicații privind erorile semnalate în procesul de recalculare a pensiilor. Oficialul susține că numărul cazurilor în care pensionarii ar fi încasat sume mai mari decât cele cuvenite este redus și critică modul în care fostul șef al Casei Naționale de Pensii a comunicat rezultatele verificărilor. În paralel, ministrul a avansat un procent estimativ de 7,3% pentru indexarea pensiilor de la 1 ianuarie, în timp ce Sorin Grindeanu afirmă că majorarea pensiilor în 2027 trebuie să aibă loc.
Florin Manole critică declarațiile fostului șef al Casei de Pensii
Ministrul Muncii consideră că informațiile privind cele 2,2 milioane de pensii recalculate eronat au fost prezentate într-o manieră care a amplificat îngrijorarea pensionarilor. Florin Manole susține că verificarea Curții de Conturi a vizat un eșantion de aproximativ 1.000 de persoane, iar rezultatele au fost extrapolate la nivelul întregului sistem de pensii.
Potrivit ministrului, această extrapolare ar fi fost realizată într-un mod exagerat, fără ca situația să reflecte neapărat dimensiunea reală a problemelor.
Florin Manole a criticat și atitudinea fostului președinte al Casei de Pensii, reproșându-i lipsa unei comunicări adecvate cu beneficiarii sistemului public.
„În primul rând, sunt foarte puține cazuri (n.r. pensionari care au primit mai mulți bani). Fostul președinte de la Casa de Pensii, care era un mare silvicultor, dacă nu mă înșel, sau horticultor, în loc să comunice frumos și corect cu oamenii și să spună: «Este o analiză a Curții de Conturi pe un eșantion de vreo mie de persoane. Nu este o analiză pe 5 milioane de pensionari. S-a extrapolat, dar s-a extrapolat exagerându-se. Nu era cazul»...”, a declarat ministrul Muncii, la Realitatea Plus.
Acesta a făcut referire și la o declarație a fostului șef al instituției, pe care a considerat-o nepotrivită în raport cu pensionarii.
„Cum a comunicat președintele Casei de Pensii, citez: «Adio și un praz verde!». Cum adică să vorbești în felul ăsta? Mă bucur că el nu mai e președinte al Casei de Pensii”, a afirmat Florin Manole.
Pensionarii nu vor suporta consecințele recalculării eronate a pensiilor
Ministrul Muncii a anunțat că noua conducere a Casei Naționale de Pensii va verifica situația și va prezenta public rezultatele analizei. Obiectivul este stabilirea numărului real de pensionari afectați și a dimensiunii eventualelor erori de calcul.
Florin Manole a precizat că a solicitat președintei nou-numite a Casei de Pensii să comunice transparent concluziile verificărilor, astfel încât pensionarii să primească informații clare și să nu mai existe motive de îngrijorare.
„Am rugat-o pe președinta nouă, pusă acum câteva zile în funcție, să facă toată analiza și, până la sfârșitul acestei săptămâni, să comunice public, explicit, clar și cu respect pentru milioanele de pensionari care se uită îngrijorați la chestiunea asta care sunt, de fapt, dimensiunile problemei. Care vor fi, vă spun sigur, mult, mult mai mici, și care sunt rezolvabile, și care nu se vor rezolva pe spatele pensionarilor care nu au nicio vină”, a declarat ministrul.
Oficialul a subliniat că eventualele greșeli de calcul nu pot fi imputate beneficiarilor sistemului public de pensii. În opinia sa, pensionarii nu trebuie să fie obligați să suporte consecințele unor erori administrative.
„Nu-i nicio vină a niciunui pensionar dacă la Casa de Pensii, dintr-o eroare, i s-a calculat în plus sau minus. Nu-i nicio vină a lor și nu trebuie să răspundă ei și nu trebuie să plătească cei nevinovați pentru o eroare birocratică”, a explicat Florin Manole.
Ministrul a adăugat că responsabilitatea trebuie să aparțină celor care au produs greșelile, nu persoanelor care beneficiază de servicii publice.
„E regretabilă! Nu vreau să scuz pe nimeni aici, dar, încă o dată, greșelile trebuie plătite de cei ce le-au făcut, nu de pensionari sau de cetățeanul care e beneficiar de servicii publice și nu are el o vină că nu s-a știut să i se calculeze corect”, a mai spus acesta.
Indexarea pensiilor în 2027. Florin Manole avansează un procent de 7,3%
În ceea ce privește majorarea pensiilor de la 1 ianuarie 2027, ministrul Muncii a precizat că procentul final va fi stabilit în funcție de formula prevăzută de lege și de evoluția indicatorilor economici.
Florin Manole a explicat că va transmite ministrului Finanțelor și premierului valoarea rezultată din calculul legal, urmând ca decizia finală să fie luată în cadrul procedurilor bugetare.
În acest moment, estimarea ministrului indică o posibilă indexare de 7,3%. Acesta a avertizat însă că procentul nu reprezintă o promisiune oficială și poate suferi modificări în funcție de evoluția economiei.
„Cifra pe care o voi înainta eu ministrului de Finanțe și premierului, spre decizia procedurală, este cifra care va rezulta din formula legală. La ora asta, cifra estimativă, procentul estimativ pe care nu vreau să îl comunic ca o promisiune și nu vreau să îl comunic ca o decizie finală, ci ca un calcul orientativ la zi, estimativ, care poate varia în sus, în jos, în funcție de evoluția indicatorilor macroeconomici... Ei bine, procentul ăsta, acum, ar fi 7,3%”, a declarat Florin Manole.
Astfel, indexarea pensiilor din 2027 rămâne dependentă de calculele economice și de deciziile care vor fi luate la momentul elaborării bugetului de stat.
Sorin Grindeanu susține majorarea pensiilor în 2027
La rândul său, Sorin Grindeanu a declarat că pensiile trebuie să crească în anul 2027, în conformitate cu prevederile legale. Liderul PSD a precizat că discuțiile privind bugetul, taxele și eventualele indexări vor fi purtate în cadrul procesului de aprobare a bugetului pentru anul viitor.
Acesta a subliniat că majorarea pensiilor reprezintă un obiectiv care trebuie respectat și a reiterat poziția partidului privind evitarea unor noi creșteri de taxe.
„Este obligatoriu ca anul viitor să crească pensiile. Acest lucru trebuie să se întâmple. Toate lucrurile legate de buget, de taxe, sunt dezbateri legate de anumite taxe care vor fi mai mari la anul şi aşa mai departe, vor fi discutate odată cu aprobarea bugetului.
Şi, da, ne propunem să creştem, conform legii, pensiile. Da, ne propunem să nu avem taxe mărite. Şi aici cred că am fost cât se poate de clar şi săptămâna trecută, şi acum două săptămâni. Nu e loc de nuanţe, dar odată cu bugetul vor fi văzute aceste lucruri, aceste indexări se vor vedea în buget”, a declarat Sorin Grindeanu.
Totodată, liderul PSD a vorbit despre necesitatea unei noi legi a salarizării unitare, care să corecteze inechitățile existente și să stabilească un sistem de remunerare echilibrat.
Potrivit acestuia, viitoarea lege ar trebui să fie discutată cu partenerii sociali, atât cu reprezentanții sindicatelor, cât și cu cei ai patronatelor.
În acest context, pensionarii așteaptă clarificări privind recalcularea pensiilor și confirmarea procentului de indexare pentru 2027, în condițiile în care autoritățile au anunțat că verificările privind eventualele erori de calcul sunt în desfășurare.
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