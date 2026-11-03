Milioane de pensii, recalculate eronat. Ce se întâmplă cu banii seniorilor? Anunțul ministrului Muncii

Scris de Iulian Budusan Publicat: 3 nov. 2026, 16:11

Un raport al Curții de Conturi din septembrie a scos la iveală erori în recalcularea a 2,2 milioane de pensii. Ministrul Muncii dă asigurări că pensionarii nu vor suporta consecințele greșelilor birocratice. Casa Națională de Pensii va realiza o nouă analiză pentru a stabili amploarea reală a erorilor de calcul.

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