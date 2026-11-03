Schaeffler închide 5 fabrici și concediază 3.460 de angajați. Ce se întâmplă în România

Un nou val de restructurări lovește industria auto europeană. Schaeffler, unul dintre cei mai mari furnizori de componente pentru industria auto, a anunțat că va închide cinci unități de producție din Germania și Belgia și va elimina 3.460 de locuri de muncă în Europa. Decizia vine într-un moment dificil pentru sector, marcat de scăderea cererii pentru mașinile cu motoare cu ardere internă, de ritmul mai lent al trecerii la automobile electrice și de concurența tot mai puternică.
Anunțul a fost făcut azi, 3 noiembrie 2026, în cadrul unui nou program de eficientizare. Compania estimează că măsurile vor aduce economii anuale de aproximativ 300 de milioane de euro începând din 2030. Costurile excepționale ale restructurării sunt estimate la circa 480 de milioane de euro, cea mai mare parte urmând să fie înregistrată în 2026.
Cinci fabrici vor fi închise în Germania și Belgia
Planul Schaeffler prevede închiderea a patru unități din Germania și a unei fabrici din Belgia. Sunt vizate locațiile din Dortmund, Morbach, Berlin și Schwalbach, precum și fabrica din Herstal, Belgia.
Restructurarea nu se limitează la aceste cinci închideri. Reducerile de personal vor afecta în total 16 locații europene, iar compania intenționează să ajusteze și capacitățile de producție și dezvoltare din Franța și Slovacia.
Peste 2.600 de posturi vor dispărea în Germania
Cea mai mare parte a concedierilor va avea loc în Germania. Aproximativ 2.660 de posturi urmează să fie eliminate în această țară până în 2028, ceea ce reprezintă aproape 9% din personalul german de bază al companiei, raportat la efectivele de la 30 septembrie 2026.
La nivel european, reducerea anunțată este de 3.460 de locuri de muncă. Potrivit companiei, aproximativ jumătate dintre posturile vizate sunt în producție, 30% în cercetare și dezvoltare, iar restul în alte departamente.
Ce se întâmplă cu fabricile Schaeffler din România
Anunțul are relevanță și pentru România, unde Schaeffler are o prezență industrială importantă. Grupul operează patru unități de producție, la Brașov, Timișoara, Iași și Sibiu. Compania are în țară peste 8.000 de angajați și patru centre de cercetare și dezvoltare, potrivit informațiilor publicate de presa economică.
Deocamdată, lista unităților care urmează să fie închise include doar fabrici din Germania și Belgia. Comunicatul oficial al companiei nu anunță închiderea fabricii de la Brașov și nici reduceri de personal în România în cadrul acestui program. Așadar, măsurile prezentate până acum nu indică o restructurare similară a operațiunilor românești.
De ce reduce Schaeffler numărul de angajați
Compania explică decizia prin dificultățile persistente din industria auto. Cererea pentru vehiculele cu motoare convenționale a slăbit, iar trecerea la mobilitatea electrică are loc mai lent decât anticipase sectorul. În același timp, producătorii europeni se confruntă cu o concurență intensă și cu presiunea costurilor ridicate.
O parte dintre reduceri ar urma să fie compensată prin dezvoltarea unor activități considerate de companie cu potențial de creștere, precum robotica umanoidă și sectorul apărării. Schaeffler susține că urmărește să își adapteze capacitățile de producție și cercetare la cererea actuală și să își păstreze competitivitatea în Europa.
Conducerea companiei a anunțat și o „contribuție de solidaritate” la nivelul tuturor ierarhiilor, care ar putea include reduceri voluntare și temporare ale remunerației. Detaliile urmează să fie stabilite.