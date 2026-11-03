Schaeffler închide 5 fabrici și concediază 3.460 de angajați. Ce se întâmplă în România

Scris de Alexandra Ionescu Publicat: 3 nov. 2026, 14:31

Un nou val de restructurări lovește industria auto europeană. Schaeffler, unul dintre cei mai mari furnizori de componente pentru industria auto, a anunțat că va închide cinci unități de producție din Germania și Belgia și va elimina 3.460 de locuri de muncă în Europa. Decizia vine într-un moment dificil pentru sector, marcat de scăderea cererii pentru mașinile cu motoare cu ardere internă, de ritmul mai lent al trecerii la automobile electrice și de concurența tot mai puternică.

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