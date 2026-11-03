Alocațiile și indemnizațiile se plătesc mai devreme în noiembrie 2026

Vești pentru milioane de beneficiari ai prestațiilor sociale. Alocațiile de stat pentru copii, indemnizațiile pentru creșterea copilului și stimulentele de inserție vor fi plătite mai devreme în noiembrie 2026. Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială (ANPIS) a devansat viramentele deoarece data obișnuită de plată, 8 noiembrie, cade într-o zi de duminică.
Primele sume vor ajunge în conturile bancare vineri, 6 noiembrie. Pentru persoanele care primesc banii prin intermediul Poștei Române, distribuirea prin mandat poștal va începe marți, 10 noiembrie. Plățile sunt aferente drepturilor cuvenite pentru luna octombrie 2026.
Când intră alocațiile pentru copii și indemnizațiile pentru mame
Părinții care primesc alocația de stat pentru copii sau indemnizația pentru creșterea copilului vor avea banii în conturi pe 6 noiembrie. Aceeași dată este valabilă și pentru stimulentul de inserție, acordat părinților care revin la serviciu înainte de încheierea perioadei de concediu pentru creșterea copilului.
Calendarul diferă în cazul celor care au ales plata prin mandat poștal. În această situație, distribuirea sumelor începe pe 10 noiembrie, iar data la care banii ajung efectiv la fiecare beneficiar poate varia în funcție de traseul poștal.
Prin devansarea plăților, ANPIS urmărește să evite decalajele provocate de faptul că data obișnuită de virare a banilor este într-o zi nelucrătoare.
Când primesc banii persoanele cu dizabilități
Și drepturile acordate persoanelor cu dizabilități vor fi plătite mai devreme în noiembrie. Pentru beneficiarii care primesc banii în cont bancar, transferurile sunt programate vineri, 13 noiembrie 2026.
În cazul plăților prin mandat poștal, distribuirea va începe miercuri, 18 noiembrie. Devansarea este necesară deoarece data obișnuită de plată, 14 noiembrie, cade într-o zi de sâmbătă.
Ce ajutoare sociale se plătesc începând cu 20 noiembrie
Nu toate prestațiile sociale vor fi achitate în prima parte a lunii. Pentru celelalte beneficii, ANPIS păstrează calendarul obișnuit, plățile urmând să înceapă din 20 noiembrie 2026.
În această categorie intră:
alocația de plasament;
alocația lunară de hrană pentru persoanele cu HIV/SIDA;
indemnizația lunară de hrană pentru bolnavii de tuberculoză (TBC);
ajutorul pentru familia cu copii, acordat prin venitul minim de incluziune (VMI);
ajutorul de incluziune, tot prin VMI.
Data la care fiecare beneficiar va primi banii depinde de tipul prestației și de modalitatea de plată aleasă, în cont bancar sau prin mandat poștal.
ANPIS efectuează plățile prin agențiile teritoriale, la nivel național. Beneficiile sunt destinate copiilor, părinților, familiilor cu venituri reduse și persoanelor aflate în situații de vulnerabilitate.