Alocațiile și indemnizațiile se plătesc mai devreme în noiembrie 2026

Publicat 3 nov. 2026, 15:36 Actualizat 3 nov. 2026, 15:39

Vești pentru milioane de beneficiari ai prestațiilor sociale. Alocațiile de stat pentru copii, indemnizațiile pentru creșterea copilului și stimulentele de inserție vor fi plătite mai devreme în noiembrie 2026. Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială (ANPIS) a devansat viramentele deoarece data obișnuită de plată, 8 noiembrie, cade într-o zi de duminică.

Distribuie articolul