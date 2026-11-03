Doi părinți din Neamț, reținuți pentru abuzuri asupra celor trei copii

Scris de Alexandra Ionescu Publicat: 3 nov. 2026, 15:27

Un bărbat și o femeie de 28, respectiv 29 de ani, părinți a trei copii cu vârste de 5, 7 și 8 ani, au fost reținuți de polițiștii din Neamț într-un dosar care vizează acuzații extrem de grave. Ancheta privește presupuse acte de violență în familie, infracțiuni sexuale asupra minorilor și rele tratamente aplicate copiilor.

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