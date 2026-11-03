Doi părinți din Neamț, reținuți pentru abuzuri asupra celor trei copii

Un bărbat și o femeie de 28, respectiv 29 de ani, părinți a trei copii cu vârste de 5, 7 și 8 ani, au fost reținuți de polițiștii din Neamț într-un dosar care vizează acuzații extrem de grave. Ancheta privește presupuse acte de violență în familie, infracțiuni sexuale asupra minorilor și rele tratamente aplicate copiilor.
Cazul a fost instrumentat în cadrul operațiunii „Jupiter” desfășurată sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și a Inspectoratului General al Poliției Române. Polițiștii au făcut o percheziție la domiciliul familiei și au pus în aplicare două mandate de aducere, la data de 2 noiembrie 2026.
Ce acuzații sunt investigate
Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Neamț, dosarul penal se află sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Neamț. Anchetatorii cercetează mai multe infracțiuni, toate în formă continuată: violență în familie, viol săvârșit asupra unui minor, corupere sexuală a minorilor, determinarea sau înlesnirea întreținerii de acte sexuale ori de natură sexuală între minori și rele tratamente aplicate minorului.
Conform informațiilor din comunicatul poliției, cercetările vizează presupuse fapte comise asupra celor trei copii ai cuplului. Împrejurările exacte și contribuția fiecăruia dintre cei doi părinți urmează să fie stabilite în cadrul anchetei.
Cei trei copii au 5, 7 și 8 ani
Potrivit informațiilor publicate de presa locală, ancheta ar viza acte de natură sexuală presupus comise prin constrângere asupra celor trei minori. Aceleași relatări menționează că, pe fondul consumului de alcool, copiii ar fi fost loviți în mod repetat cu diferite obiecte și supuși unor tratamente inumane. Aceste detalii fac parte din acuzațiile cercetate și nu reprezintă fapte stabilite definitiv de o instanță.
Cazul a intrat în atenția autorităților în urma activităților desfășurate de polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Neamț. Ancheta continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor și administrarea probelor.
Părinții au fost reținuți. Urmează decizia instanței
După activitățile de cercetare și administrarea probatoriului, polițiștii au dispus reținerea celor două persoane. Este vorba despre un bărbat de 28 de ani și o femeie de 29 de ani, care urmau să fie prezentate Judecătoriei Piatra-Neamț cu propunere de arestare preventivă.
Măsura preventivă solicitată de anchetatori trebuie analizată de judecător, care decide dacă sunt îndeplinite condițiile legale pentru arestarea celor doi. Până la pronunțarea unei hotărâri definitive, persoanele cercetate beneficiază de prezumția de nevinovăție.