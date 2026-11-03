Cazul româncei condamnate în China: detaliul care împiedică repatrierea, potrivit Ministerului Justiției
Ministerul Justiției, precizări despre românca închisă în China
Ministerul Justiției a explicat de ce transferul Alinei Irina Apostol, condamnată în China, nu poate fi finalizat. Autoritățile chineze cer achitarea despăgubirilor restante către victime.
Ministerul Justiției a făcut publice noi informații despre situația Alinei Irina Apostol, cetățeana română condamnată la închisoare în Republica Populară Chineză. Deși autoritățile din România au solicitat transferarea acesteia încă din octombrie 2019, procedura nu a fost încheiată. Principalul obstacol îl reprezintă despăgubirile stabilite de instanța chineză în favoarea victimelor infracțiunii, care nu au fost achitate integral.
Potrivit comunicatului ministerului, „Alina-Irina Apostol a fost condamnată de Tribunalul din Shishi, provincia Fujian – Republica Populară Chineză, la o pedeapsă privativă de libertate“, iar prin „aceeași hotărâre judecătorească, aceasta a fost obligată la plata unei amenzi, precum și, în solidar, împreună cu alte două persoane, la plata unor despăgubiri către victimele infracțiunii“.
Demersurile pentru aducerea sa într-un penitenciar din România au început în octombrie 2019, când Ministerul Justiției de la București a transmis autorităților chineze solicitarea oficială de transfer. Reprezentanții instituției precizează că au continuat să întreprindă acțiuni în acest sens pe parcursul anilor care au urmat.
România nu are un acord cu China pentru transferul persoanelor condamnate
Procedura este cu atât mai complicată cu cât între România și Republica Populară Chineză nu există un tratat bilateral sau multilateral aplicabil transferării persoanelor condamnate. În aceste condiții, cooperarea dintre cele două state se desfășoară pe baza principiului curtoaziei internaționale și cu respectarea reciprocității.
Ministerul Justiției are atribuții în procedura prin care persoanele condamnate și încarcerate în alte state pot ajunge să își continue executarea pedepsei într-un penitenciar din România. Aceste responsabilități sunt reglementate de Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internațională în materie penală, republicată și modificată ulterior.
Conform articolului 140 din acest act normativ, după primirea documentelor și informațiilor prevăzute la articolul 138, direcția de specialitate din cadrul ministerului verifică legalitatea și regularitatea dosarului. Este vorba despre Direcția Drept Internațional și Cooperare Judiciară.
Ulterior, documentația este înaintată Parchetului de pe lângă curtea de apel în raza căreia persoana condamnată își are domiciliul, pentru sesizarea instanței competente.
Hotărârea pronunțată de curtea de apel este comunicată Ministerului Justiției, care trebuie să o transmită persoanei condamnate prin intermediul autorităților străine. În același timp, decizia definitivă și un exemplar al mandatului de executare a pedepsei ajung la direcția de specialitate a ministerului, pentru a fi comunicate statului în care a fost pronunțată condamnarea.
Ce sumă a fost achitată până acum și ce mai solicită autoritățile chineze
Ministerul Justiției precizează că legislația din Republica Populară Chineză impune plata integrală atât a amenzii, cât și a despăgubirilor stabilite prin hotărârea de condamnare. Îndeplinirea acestor obligații financiare este o condiție obligatorie pentru încheierea procedurii de transfer.
Până în prezent, a fost înregistrată o singură plată, în august 2024. Aceasta a reprezentat contravaloarea amenzii și a fost achitată de tatăl Alinei Irina Apostol.
După efectuarea plății, autoritățile chineze au reluat analiza solicitării de transfer, ceea ce a reprezentat un pas important în procedură. În plus, în urma intervențiilor părții române, partea chineză a transmis rapid că instanța competentă și-a exprimat acordul pentru adaptarea pedepsei în conformitate cu legislația din România.
Cu toate acestea, acordul privind adaptarea pedepsei nu a fost suficient pentru finalizarea transferului. Autoritățile chineze au reiterat în mai multe rânduri că despăgubirile restante către victime trebuie achitate înainte ca procedura să poată fi încheiată. Această cerință a fost comunicată de fiecare dată atât Ministerului Justiției, cât și Ambasadei României la Beijing, în urma demersurilor făcute de reprezentanții români.
Ministerul Justiției nu poate achita datoriile persoanei condamnate
Instituția a precizat că nu are nicio bază legală care să îi permită să plătească obligațiile financiare stabilite în sarcina Alinei Irina Apostol prin hotărârea instanței chineze. De asemenea, ministerul nu poate negocia și nici modifica valoarea despăgubirilor stabilite printr-o hotărâre judecătorească definitivă pronunțată în străinătate.
O eventuală schimbare a deciziei instanței ar fi putut fi obținută numai prin intermediul căilor de atac și al procedurilor prevăzute de legislația statului în care a avut loc condamnarea.
Reprezentanții Ministerului Justiției din China și-au exprimat disponibilitatea de a contribui la accelerarea procedurii de transfer. Aceștia au transmis că, imediat ce vor primi confirmarea achitării despăgubirilor restante, vor informa instanța competentă din China, pentru a urgenta obținerea acordului final necesar transferului.
Având în vedere efortul financiar important pe care îl presupune plata sumelor rămase, conducerea Ministerului Justiției din România a discutat cu membrii familiei Alinei Irina Apostol. În cadrul întâlnirilor au fost analizate mai multe variante alternative de plată, astfel încât să poată fi îndeplinite cerințele autorităților chineze și să fie dusă la capăt procedura de transfer.
Ce informații a transmis Ministerul Justiției despre starea de sănătate a Alinei Apostol
Ministerul a oferit detalii și despre situația medicală a româncei aflate în penitenciarul din China. Conform informațiilor transmise de reprezentanții misiunii diplomatice a României la Beijing, controalele medicale efectuate nu au identificat probleme de sănătate deosebite.
Alina Irina Apostol beneficiază și de monitorizare periodică din partea personalului diplomatic român. Reprezentanții misiunii efectuează vizite la penitenciar și păstrează lunar legătura telefonică cu aceasta.
Totodată, ambasada a făcut demersuri pentru ca românca să primească sprijin suplimentar pe perioada detenției. Ca urmare a solicitării transmise, administrația penitenciarului a pus la dispoziția persoanei condamnate suplimente alimentare.
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