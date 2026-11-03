Cazul româncei condamnate în China: detaliul care împiedică repatrierea, potrivit Ministerului Justiției

Publicat 3 nov. 2026, 19:28 Actualizat 3 nov. 2026, 19:51

Ministerul Justiției a explicat de ce transferul Alinei Irina Apostol, condamnată în China, nu poate fi finalizat. Autoritățile chineze cer achitarea despăgubirilor restante către victime.

Distribuie articolul