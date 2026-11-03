Șpagă la Permise Bihor. Agentul-șef, acuzat că ar fi luat mită de 156 de ori. Patru angajați au recunoscut faptele
Șpagă la Permise Bihor
Patru angajați ai Serviciului de Permise și Înmatriculări din Bihor au încheiat acorduri de recunoaștere a vinovăției cu procurorii, după ce ar fi primit mită de sute de ori pentru rezolvarea unor solicitări la ghișeu. Sumele încasate depășesc 56.000 de lei.
Un caz de corupție de amploare a fost descoperit la Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor (SPCRPCIV) Bihor. Patru angajați ai instituției, suspectați că ar fi încasat bani în mod repetat pentru a facilita rezolvarea solicitărilor depuse de cetățeni la ghișee, au ajuns la un acord cu procurorii și au semnat documente prin care își recunosc vinovăția.
Ancheta vizează sute de presupuse acte de luare de mită, comise în anul 2021, iar sumele primite individual de cei patru funcționari ajung la zeci de mii de lei. Parchetul de pe lângă Tribunalul Bihor a anunțat marți că a sesizat instanța de judecată în legătură cu cele patru acorduri de recunoaștere a vinovăției.
Sute de presupuse acte de corupție la ghișeele Serviciului de Permise
Potrivit procurorilor bihoreni, cei patru angajați sunt cercetați pentru luare de mită în formă continuată, după ce ar fi primit bani în numeroase rânduri pentru a interveni în rezolvarea diferitelor probleme cu care se prezentau oamenii la Serviciul de Permise și Înmatriculări.
În urma cercetărilor, anchetatorii au stabilit că fiecare dintre cei patru ar fi încasat sume de bani în schimbul unor servicii legate de atribuțiile de serviciu, inclusiv pentru facilitarea unor operațiuni administrative care ar fi trebuit desfășurate cu respectarea strictă a prevederilor legale.
Cel mai mare număr de presupuse tranzacții ilegale îi este atribuit unui agent de poliție din cadrul instituției. Acesta ar fi primit bani de 236 de ori, în schimbul unor intervenții legate de documentele și solicitările de înmatriculare.
Un polițist ar fi încasat peste 16.000 de lei în 236 de ocazii
Primul dintre angajații vizați de anchetă este un agent de poliție care, potrivit procurorilor, ar fi primit în luna martie 2021, în 236 de împrejurări diferite, suma totală de 16.327 de lei.
Banii ar fi fost oferiți în legătură cu activitățile desfășurate de acesta în cadrul serviciului, de la preluarea și verificarea documentelor până la soluționarea cererilor de înmatriculare a vehiculelor.
Anchetatorii au identificat și situații în care presupusele intervenții ar fi presupus încălcarea regulilor în vigoare. Mai exact, agentul ar fi acceptat documentații depuse de persoane care nu erau autorizate să reprezinte proprietarii vehiculelor și care nu dețineau procuri speciale în acest sens.
„Banii au fost primiți în legătură cu îndeplinirea atribuțiilor de serviciu privind preluarea, verificarea documentelor și soluționarea cererilor de înmatriculare, precum și pentru acte contrare acestora, respectiv acceptarea documentațiilor de la persoane neautorizate, în lipsa unei procuri speciale”, se arată în comunicatul transmis de Parchetul de pe lângă Tribunalul Bihor.
Alt funcționar ar fi primit mită de 180 de ori în numai două luni
Un al doilea angajat al Serviciului de Permise și Înmatriculări este acuzat că ar fi încasat bani în 180 de ocazii, pe parcursul lunilor martie și aprilie 2021.
Conform datelor prezentate de procurori, suma totală primită de acesta în perioada respectivă se ridică la 10.824 de lei. Și în acest caz, banii ar fi fost încasați pentru rezolvarea unor solicitări ale persoanelor care se adresau instituției.
Frecvența presupuselor fapte indică un mecanism repetat de obținere a unor avantaje financiare în schimbul intervențiilor realizate în legătură cu activitatea de la ghișeu.
Al treilea angajat ar fi încasat peste 15.000 de lei pentru înmatriculări și radieri
În cazul celui de-al treilea funcționar cercetat, procurorii au identificat 218 presupuse acte de luare de mită, desfășurate tot în intervalul martie-aprilie 2021.
Valoarea totală a sumelor pe care acesta le-ar fi primit se ridică la 15.220 de lei. Potrivit anchetatorilor, plățile ar fi fost făcute pentru a facilita operațiunile de înmatriculare și radiere a autovehiculelor, prin nerespectarea normelor legale.
Astfel, intervențiile pentru care ar fi fost oferite sumele de bani nu s-ar fi limitat la simpla procesare a documentelor, ci ar fi presupus și încălcarea procedurilor care reglementează aceste operațiuni administrative.
Agent-șef principal de poliție, acuzat că ar fi luat mită de 156 de ori
Cel de-al patrulea angajat implicat în dosar avea gradul de agent-șef principal de poliție. Procurorii susțin că acesta ar fi primit bani în 156 de împrejurări distincte, în perioada martie-aprilie 2021.
În total, suma pe care ar fi încasat-o se ridică la 14.060 de lei. Și în cazul său, acuzația vizează luarea de mită în formă continuată, în legătură cu activitatea desfășurată în cadrul Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor Bihor.
Ce pedepse au acceptat cei patru angajați de la Permise
După încheierea acordurilor de recunoaștere a vinovăției cu procurorii, pentru fiecare dintre cei patru angajați a fost stabilită aceeași pedeapsă: doi ani și trei luni de închisoare, cu suspendarea executării sub supraveghere pentru o perioadă de trei ani.
Parchetul de pe lângă Tribunalul Bihor a anunțat că a sesizat instanța de judecată pentru verificarea și soluționarea celor patru acorduri.
Potrivit datelor din anchetă, cele patru persoane ar fi primit împreună 56.431 de lei, în cadrul a 790 de presupuse acte de luare de mită, desfășurate în perioada martie-aprilie 2021. Sumele și numărul faptelor sunt cele individualizate de procurori pentru fiecare dintre angajații cercetați.
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