Șpagă la Permise Bihor. Agentul-șef, acuzat că ar fi luat mită de 156 de ori. Patru angajați au recunoscut faptele

Publicat 3 nov. 2026, 17:42 Sursă Agerpres

Patru angajați ai Serviciului de Permise și Înmatriculări din Bihor au încheiat acorduri de recunoaștere a vinovăției cu procurorii, după ce ar fi primit mită de sute de ori pentru rezolvarea unor solicitări la ghișeu. Sumele încasate depășesc 56.000 de lei.

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