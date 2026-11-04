Black Friday 2026. Când poți returna produsele cumpărate la reducere și cum îți recuperezi banii
FOTO: Colaj Realitatea.NET
Black Friday vine cu reduceri importante, dar și cu riscul unor cumpărături făcute în grabă. Românii care comandă online trebuie să știe că au dreptul să returneze produsele în termen de 14 zile, chiar dacă acestea nu prezintă niciun defect și motivul este doar răzgândirea. Reducerile nu anulează însă drepturile consumatorilor, iar regulile diferă în funcție de locul în care a fost făcută achiziția.
Potrivit legislației privind protecția consumatorilor, persoanele care cumpără produse online beneficiază, în general, de un termen de 14 zile calendaristice pentru a se retrage din contract, fără să fie nevoite să justifice decizia. Perioada începe, de regulă, din momentul în care cumpărătorul intră în posesia produsului.
Astfel, un televizor cumpărat de Black Friday care nu se potrivește în locuință sau un telefon care nu corespunde așteptărilor poate fi returnat în condițiile prevăzute de lege, chiar dacă funcționează perfect. Există însă și excepții, printre care produsele personalizate, anumite articole de igienă desigilate și unele forme de conținut digital.
Ce se întâmplă dacă produsul a fost cumpărat din magazin
O confuzie frecventă în rândul cumpărătorilor este legată de dreptul de retur pentru produsele achiziționate direct din magazinele fizice.
Termenul de 14 zile nu se aplică automat și acestor cumpărături. Dacă un client cumpără un produs fără defecte dintr-un magazin și ulterior se răzgândește, comerciantul nu este obligat prin regula retragerii din contract să accepte returul.
Unele magazine oferă însă perioade suplimentare de retur prin propriile politici comerciale. De aceea, înainte de a face o achiziție, este recomandat să fie verificate condițiile impuse de retailer, inclusiv dacă politica de retur este aceeași pentru comenzile online și pentru cumpărăturile din magazine.
Cine plătește transportul pentru retur
Un alt aspect important este costul expedierii produsului înapoi. În cazul retragerii dintr-o comandă online, cheltuielile directe de retur pot fi suportate de cumpărător, dacă acesta a fost informat în prealabil despre această obligație.
Există însă comercianți care oferă transport gratuit pentru retur, ca beneficiu suplimentar. Astfel, o ofertă aparent mai ieftină nu este întotdeauna și cea mai avantajoasă, mai ales dacă implică taxe suplimentare sau condiții mai restrictive.
În cât timp sunt restituiți banii
Comercianții au obligația de a rambursa banii în cel mult 14 zile de la momentul în care sunt informați despre decizia consumatorului de a se retrage din contract.
În cazul produselor fizice, magazinul poate amâna rambursarea până când primește bunurile înapoi sau până când clientul face dovada expedierii acestora, în funcție de situație.
De regulă, suma trebuie restituită prin aceeași metodă de plată utilizată la cumpărare, dacă nu a fost convenită expres o altă modalitate. Cumpărătorii sunt sfătuiți să păstreze factura, confirmarea comenzii și dovada predării coletului până la recuperarea banilor.
Reducerile de Black Friday nu anulează garanția
Dacă produsul cumpărat la reducere ajunge defect sau dezvoltă o problemă de conformitate, consumatorul beneficiază în continuare de protecția oferită de lege.
Produsele noi cumpărate de la comercianți beneficiază, în general, de o garanție legală de conformitate de doi ani. Prin urmare, un laptop, un televizor sau un telefon cumpărat la un preț redus nu poate fi exclus de la această protecție doar pentru că a fost achiziționat în perioada promoțiilor.
În funcție de situație, cumpărătorul poate solicita repararea sau înlocuirea produsului fără costuri. Dacă aceste soluții nu pot fi aplicate în condițiile legii, se poate ajunge la reducerea prețului sau la încetarea contractului și rambursarea banilor.
Atenție la comenzile de pe Marketplace
Cumpărătorii trebuie să fie atenți și atunci când comandă de pe platforme de tip marketplace. Înainte de finalizarea comenzii, este important să verifice cine apare în dreptul mențiunii „Vândut de”.
Unele produse sunt comercializate direct de platformă, în timp ce altele sunt vândute de parteneri independenți. În cazul unui comerciant terț, acesta este, în principiu, vânzătorul responsabil pentru obligațiile legale privind produsul.
Contează și dacă vânzătorul este o firmă sau o persoană fizică. Protecțiile prevăzute de legislația consumatorilor nu se aplică automat în aceleași condiții tranzacțiilor dintre două persoane fizice.
Ce trebuie să faci dacă produsul ajunge deteriorat
Dacă un colet ajunge spart sau deteriorat, cumpărătorii ar trebui să fotografieze ambalajul, coletul și produsul imediat după livrare și să contacteze comerciantul.
Vânzătorul răspunde pentru deteriorarea produsului în timpul transportului până în momentul în care acesta intră în posesia consumatorului. Prin urmare, clientul nu trebuie să accepte automat ca întreaga responsabilitate să fie transferată firmei de curierat.
În cazul în care comerciantul refuză să respecte drepturile cumpărătorului, consumatorii pot depune o reclamație la Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC).
Așadar, înainte de a profita de reducerile de Black Friday, românii ar trebui să verifice nu doar prețul produselor, ci și condițiile de retur, costurile de transport, identitatea vânzătorului și garanția oferită. O ofertă bună nu înseamnă doar un preț mai mic, ci și siguranța că drepturile cumpărătorului sunt respectate.
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