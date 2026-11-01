Dovlecii de Halloween pe care toată lumea îi aruncă pot salva păsările în timpul iernii. Trucul recomandat de experți

Dovlecii rămași după Halloween sau după prepararea mâncărurilor pot avea o întrebuințare utilă în grădină. Experții recomandă păstrarea resturilor în noiembrie, deoarece acestea pot deveni o sursă importantă de hrană pentru păsările sălbatice.
După ce dovlecii folosiți pentru preparate culinare sau decorațiuni nu mai sunt necesari, multe persoane aleg să îi arunce. Totuși, resturile de dovleac pot avea o întrebuințare neașteptată în curte, mai ales în această perioadă a anului. Specialiștii în grădinărit recomandă folosirea lor pentru hrănirea păsărilor sălbatice, potrivit informațiilor publicate de Express.co.uk.
Noiembrie este un moment potrivit pentru a le oferi păsărilor hrană suplimentară. Pe măsură ce temperaturile scad, vegetația începe să dispară, iar solul înghețat face ca numeroase insecte să se retragă în straturile mai adânci ale pământului.
În aceste condiții, sursele naturale de hrană devin tot mai puține. În același timp, păsările au nevoie de un aport mai mare de energie pentru a-și forma rezervele de grăsime, esențiale pentru menținerea temperaturii corpului în timpul sezonului rece.
Ce păsări pot fi hrănite cu resturi de dovleac
Resturile de dovleac pot atrage în grădină mai multe specii de păsări, printre care măcăleandri, mierle, vrăbii de casă, cinteze și chiar bufnițe.
Semințele sunt deosebit de valoroase în această perioadă, deoarece conțin proteine, grăsimi sănătoase și minerale. Aceste substanțe nutritive le pot oferi păsărilor un plus de energie în lunile friguroase. Pulpa dovleacului contribuie, la rândul ei, la hidratare, datorită conținutului de apă.
Culoarea portocalie a dovleacului poate atrage inițial atenția înaripatelor, însă semințele și celelalte alimente disponibile în interior le pot determina să revină în grădină.
Cum poți transforma un dovleac într-o hrănitoare pentru păsări
Pregătirea unei hrănitori din resturi de dovleac nu presupune mult efort. Dovleacul trebuie tăiat în jumătate, iar interiorul său scobit cât mai bine cu ajutorul unei linguri.
În spațiul rămas pot fi adăugate diferite semințe, inclusiv de floarea-soarelui, precum și arahide zdrobite. Pentru ca apa de ploaie să nu se acumuleze în interior, este recomandat să se facă și câteva orificii mici în coajă.
După pregătire, jumătatea de dovleac trebuie așezată într-un loc mai înalt, astfel încât să atragă rozătoare. O altă variantă este trecerea unei bucăți de sfoară prin găurile făcute în coajă, pentru ca dovleacul să poată fi agățat.
Semințele și celelalte alimente din interior le vor asigura păsărilor o sursă suplimentară de hrană, într-un moment al anului în care au nevoie de mai multă energie pentru a face față temperaturilor scăzute.