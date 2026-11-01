Dovlecii de Halloween pe care toată lumea îi aruncă pot salva păsările în timpul iernii. Trucul recomandat de experți

Publicat 1 nov. 2026, 20:10 Sursă express.co.uk

Dovlecii rămași după Halloween sau după prepararea mâncărurilor pot avea o întrebuințare utilă în grădină. Experții recomandă păstrarea resturilor în noiembrie, deoarece acestea pot deveni o sursă importantă de hrană pentru păsările sălbatice.

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