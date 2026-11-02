De ce pastele nu îngrașă în Italia, dar în alte țări par să se depună imediat. Secretul stă în grâu

Scris de Gabriela Mănăilescu Publicat: 2 nov. 2026, 21:40

Pastele italiene sunt făcute dintr-un tip de grâu diferit de cel folosit pentru pâine, iar cercetările arată că structura lor poate încetini absorbția amidonului. Contează însă și cantitatea din farfurie, timpul de fierbere și felul în care este preparată masa.

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