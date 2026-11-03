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ExclusivSocial· 2 min citire
Ce se ascunde în spatele amenințării Iranului la adresa României. Generalul Grumaz: „Este un mesaj de intimidare și descurajare”
Foto: Profimedia
Publicat3 nov. 2026, 20:38
Actualizat3 nov. 2026, 20:40
SursăRealitatea PLUS
Generalul în rezervă Alexandru Grumaz a analizat amenințarea apărută în presa iraniană privind posibile atacuri asupra bazelor americane din România și alte state europene, în cazul reluării războiului cu Statele Unite.
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