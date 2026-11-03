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Ce se ascunde în spatele amenințării Iranului la adresa României. Generalul Grumaz: „Este un mesaj de intimidare și descurajare”

Foto: Profimedia

Foto: Profimedia

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Scris deGabriela Mănăilescu
Publicat3 nov. 2026, 20:38
Actualizat3 nov. 2026, 20:40
SursăRealitatea PLUS

Generalul în rezervă Alexandru Grumaz a analizat amenințarea apărută în presa iraniană privind posibile atacuri asupra bazelor americane din România și alte state europene, în cazul reluării războiului cu Statele Unite.

Generalul în rezervă Alexandru Grumaz a comentat, la Realitatea PLUS, amenințarea transmisă de publicația iraniană radicală Kayhan, potrivit căreia bazele militare americane din România și alte cinci state europene ar putea deveni ținte dacă Statele Unite reiau atacurile împotriva Teheranului. Acesta a explicat de unde provine informația, ce semnificație are includerea României pe lista vehiculată și dacă există indicii că un atac ar putea fi iminent.

Alexandru Grumaz, despre amenințarea Iranului. Ce trebuie să înțeleagă România

Înainte de a evalua riscurile pentru România, generalul a făcut distincția între informațiile publicate de presa iraniană și o eventuală decizie oficială a armatei de la Teheran.

România este amenințată într-o amenințare apărută în presa iraniană. Deci precizarea esențială este faptul că informația provine din ziarul radical Kayhan și nu reprezintă, în sursele verificate, anunțul unei decizii militare de atac.

Ce spune știrea? Facilități militare americane din România, Marea Britanie, Italia, Grecia, Albania și Cipru. Deci practic un flanc estic, să zicem așa, al Europei. Ar putea deveni ținte ale rachetelor iraniene dacă SUA reiau atacurile împotriva Iranului.

Este așadar o amenințare condiționată care include nominal România. Mesajul apare într-un context mai amplu. Potrivit Iran International, purtătorul de cuvânt al armatei iraniene a avertizat că un nou conflict s-ar putea extinde dincolo de Orientul Mijlociu. Lista potențialelor ținte este în actualizare. Deci nu este definitivă. Menționarea concretă a României este atribuită însă publicației Kayhan. Distincția e importantă între declarația militară generală și lista vehiculată în presă.

a spus generalul Grumaz

Generalul explică de ce avertismentul nu înseamnă că un atac este iminent

Referitor la implicațiile pentru România, Alexandru Grumaz a explicat că avertismentul trebuie tratat cu seriozitate, dar nu trebuie confundat cu dovada pregătirii unui atac. Acesta a atras atenția și asupra diferenței dintre bazele menționate în comentariile din presă și obiectivele nominalizate oficial de Iran.

Ce înseamnă pentru România, că în fond și la urma asta contează? Este un mesaj de intimidare și descurajare. Interpretarea mea este că urmărește să crească presiunea asupra statelor europene care găzduiesc forțe americane înaintea unei eventuale reluări a operațiunilor.

Vedeți că România este menționată, Bulgaria, care a facilitat avioanele de alimentare americane în război nu este menționată. Amenințarea trebuie evaluată serios, dar existența unui articol nu dovedește că un atac este pregătit sau iminent. Nu avem, în relatările verificate, confirmarea că Deveselu, Mihail Kogălniceanu sau Câmpia Turzii au fost nominalizate individual de Kayhan.

Enumerarea lor în comentarii jurnalistice nu trebuie să o confundăm cu o listă iraniană confirmată. Afirmațiile despre raza rachetelor iraniene nu demonstrează automat capacitatea de lovire precisă a țintelor europene. Chiar relatarea Iran International separă, după câte știu eu, amenințările de existența unor capacități operaționale demonstrate

a mai spus generalul român

Ce spune Alexandru Grumaz despre apărarea antirachetă a României

În ceea ce privește protecția împotriva unor eventuale rachete lansate din Iran, generalul a amintit de sistemul de apărare antirachetă din regiune. În opinia sa, riscul care ar trebui să preocupe mai mult România este cel reprezentat de dronele care vin dinspre Marea Neagră.

Și apoi avem stația radar din Turcia, legată de Deveselu și de stația din Polonia, care pot lovi rachetele care vin din zona Iran. Deci, din punctul ăsta de vedere, nu trebuie să vă faceți probleme. Trebuie să facem probleme cu dronele care vin dinspre Marea Neagră.

a spus Alexandru Grumaz
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