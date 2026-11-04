Medicii și angajații din sănătate amenință cu reluarea grevei generale, daca salariile nu cresc de la 1 ianuarie

Medicii, asistenții și infirmierii ar putea relua greva generală de la 1 ianuarie, dacă noul Guvern nu va aproba creșteri salariale pentru personalul din sistemul sanitar. Liderii Federației Sanitas avertizează că protestul nu a fost închis oficial, ci doar suspendat, iar nemulțumirile angajaților persistă.
Președintele Sanitas, Viorel Hușanu, solicită adoptarea unei noi legi a salarizării începând cu 2027 sau, până atunci, aplicarea unor majorări diferențiate. Sindicaliștii cer o creștere de aproximativ 16% pentru medici și procente mai mari pentru asistente și infirmieri, argumentând că o simplă indexare cu rata inflației nu este suficientă pentru angajații cu venituri reduse, potrivit ziare.com.
Potrivit reprezentanților sindicatului, salariile actuale nu mai acoperă cheltuielile de bază, în contextul scumpirii utilităților, alimentelor și combustibililor. Sanitas susține că personalul auxiliar și cel medical cu venituri mici este cel mai afectat de creșterea costului vieții.
Liderii sindicali avertizează că, în lipsa unui acord privind majorările salariale până la 1 ianuarie, orice formă de protest, inclusiv greva generală, rămâne o opțiune.
Conform acestora, revendicările care au stat la baza protestelor anterioare nu au fost încă soluționate.