Medicii și angajații din sănătate amenință cu reluarea grevei generale, daca salariile nu cresc de la 1 ianuarie

Publicat 4 nov. 2026, 08:35 Actualizat 4 nov. 2026, 09:21 Sursă realitatea plus

Medicii, asistenții și infirmierii ar putea relua greva generală de la 1 ianuarie, dacă noul Guvern nu va aproba creșteri salariale pentru personalul din sistemul sanitar. Liderii Federației Sanitas avertizează că protestul nu a fost închis oficial, ci doar suspendat, iar nemulțumirile angajaților persistă.

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