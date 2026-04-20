Din totalul de 47.068 de vehicule înmatriculate în martie, indiferent de motorizare, mașinile electrice au reprezentat 2,57%. Dintre cele 1.209 unități electrice, 1.160 au fost autoturisme, iar 49 autoutilitare. După scăderea celor 188 de radieri, bilanțul net al lunii a fost de 1.021 vehicule electrice.

„Piața auto electrică din România traversează o perioadă de creștere solidă și consistentă. Datele lunii martie confirmă o tendință care se consolidează de la an la an – cererea crește, oferta se diversifică, iar adopția vehiculelor electrice devine tot mai naturală în rândul consumatorilor”, a declarat Claudiu Suma, CEO LEKTRI.CO.

Tesla domină, BYD câștigă teren

În clasamentul modelelor, Tesla Model 3 a ocupat primul loc, cu 146 de unități înmatriculate, urmat de Tesla Model Y, cu 107 unități. Ford Puma s-a clasat pe poziția a treia (63 de unități), iar Dacia Spring a rămas în top 5, cu 61 de unități. BYD Dolphin Surf a închis clasamentul primelor cinci modele, cu 57 de unități.

Prezența BYD pe piața locală devine tot mai vizibilă, producătorul chinez reușind să plaseze mai multe modele în top, inclusiv Sealion 7, cu 54 de unități.

În continuarea clasamentului se regăsesc Hyundai Kona (47 unități), Ford Explorer (31), BYD Atto 2, Renault Zoe și Volkswagen ID.4, fiecare cu câte 29 de unități. Alte modele notabile sunt Renault 5 E-Tech Electric și Tesla Model S (24 unități fiecare), precum și MG4 și Volvo EX30 (17 unități fiecare).

Dacia conduce parcul auto electric

La nivelul parcului auto electric din România, Dacia își menține poziția de lider, cu 18.694 de unități, echivalentul unei cote de 27,82%. Tesla ocupă locul al doilea, cu 11.851 de unități (17,64%), iar Volkswagen, Renault și Hyundai completează topul, fiecare cu cote între 6% și 8%.

În top 10 se mai regăsesc Mercedes-Benz, BMW, Ford, Nissan și Peugeot, în timp ce pozițiile 11–20 sunt ocupate de mărci precum BYD, Skoda, Smart, Audi și Volvo.

Infrastructura susține creșterea

Extinderea rețelei de încărcare contribuie la avansul pieței. Operatori precum Renovatio e-Charge, Eldrive, PPC Blue, E.ON Drive, Mol Plugee, EVConnect, Plugpoint și OMV-Petrom continuă să instaleze noi puncte de încărcare, susținând ritmul accelerat de adopție a vehiculelor electrice în România.