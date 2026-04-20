Presa italiană a relatat pe larg despre incidentul petrecut în urmă cu doar două zile, cazul fiind acum în centrul unei ample anchete desfășurate de carabinieri.

Atac pregătit ca în filme, chiar în garajul vilei

Potrivit informațiilor apărute în presa din Italia, totul s-a petrecut în jurul orei 23:00, în momentul în care Alberto Filippi s-a întors acasă după o cină. Fostul senator și om de afaceri a fost surprins chiar în garajul vilei sale de patru bărbați cu fețele acoperite, care l-ar fi așteptat ascunși în grădină, în apropierea locuinței.

Agresorii au apărut pe neașteptate și l-au atacat imediat. Din relatările apărute în presa italiană, Filippi a fost lovit cu pumnii și amenințat cu pistolul încă din primele secunde ale confruntării.

„M-am întors acasă la ora 23:00 după o cină, iar imediat după ce am parcat mașina în garaj, patru indivizi cu cagule m-au atacat din spate și a avut loc o primă altercație. M-au acoperit cu pumni, după care, când au armat un pistol și mi l-au îndreptat între ochi, am cedat”, a povestit Alberto Filippi pentru presa italiană.

Soția și cele două fiice, ținute captive timp de o oră

După ce l-au imobilizat pe politician, hoții l-au forțat să intre în casă. În vilă se aflau soția sa și cele două fiice minore, care au fost la rândul lor amenințate și ținute sub control de atacatori.

Întreaga familie a fost sechestrată timp de aproximativ o oră, într-un episod descris de presa italiană drept o adevărată noapte de coșmar. Femeia și cele două fete au fost duse într-o cameră de la etaj, unde au rămas sub supravegherea unuia dintre agresori, în timp ce restul bandei răscolea vila în căutarea obiectelor de valoare.

„Soția mea a fost calmă, cu fetițele. Au fost sechestrate o oră în dormitor, supravegheate permanent. Eu eram la parter cu unul dintre ei. Avea o șurubelniță lungă și mi-o ținea în coastă”, a mai relatat Filippi.

Prada uriașă: ceasuri de lux, bijuterii și accesorii exclusiviste

În tot acest timp, fostul senator a fost obligat să-i conducă pe infractori prin locuință, sub amenințarea armelor și a unor obiecte ascuțite. Banda a acționat rapid și coordonat, semn că, potrivit primelor evaluări ale anchetatorilor, ar putea fi vorba despre persoane cu experiență în astfel de spargeri.

Din vilă au fost furate ceasuri de lux, bijuterii, genți de firmă și alte obiecte extrem de valoroase. Valoarea totală a prejudiciului a fost estimată la aproximativ 3 milioane de euro, sumă confirmată de mai multe publicații italiene.

Printre bunurile sustrase s-ar afla inclusiv piese rare din colecția personală a lui Filippi, ceea ce explică valoarea uriașă a jafului.

Anchetă în desfășurare, imaginile de pe camere sunt analizate

Imediat după plecarea atacatorilor, familia a reușit să alerteze autoritățile. Carabinierii au ajuns rapid la fața locului și au deschis o anchetă pentru identificarea autorilor.

În acest moment, identitatea celor patru agresori nu a fost stabilită. Ancheta se concentrează pe imaginile surprinse de sistemul de supraveghere al vilei, care ar putea oferi indicii decisive despre traseul și profilul atacatorilor.

Primele informații publicate de presa italiană arată că agresorii ar fi vorbit italiană, însă, potrivit relatării lui Filippi, nu ar fi fost cetățeni italieni.

