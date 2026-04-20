La ora 17:00, cei cinci mii de lideri și reprezentanți din teritoriu ai PSD vor răspunde, mare parte dintre ei online, prin DA sau NU, la următoarea întrebare.
UPDATE: Ordinea vorbitorilor la ședința conducerii PSD, care ale loc la Parlament, de la ora 17:00 (sursă: Realitatea Plus)
Ora 17:00 (aproximativ) - Sorin Grindeanu, discursul introductiv
- Florin Barbu, ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
- Bogdan Ivan, ministrul Energiei
- Florin Manole, ministrul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale
- Radu Marinescu, ministrul Justiției
- Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății
- Ciprian Șerban, ministrul Transporturilor și Infrastructurii
Vor mai vorbi:
- Alfred Simonis, președintele Consiliului Județean Timiș, online de la Timișoara
- Olguța Vasilescu, primarul Craiovei
- Gheorghe Șoldan, președintele CJ Suceava – online din Suceava
- Victor Negrescu, vicepreședinte al Parlamentului European
- Mihai Ghigiu, secretarul general adjunct al PSD
În jurul orei 18.00, este așteptat discursul principal al lui Sorin Grindeanu, după care urmează votul.