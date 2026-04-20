Pulpita

Pulpita este cea mai frecventă cauză care provoacă o durere dentara. Dar ce este pulpita? Ei bine, fiecare dinte are în interiorul său un nerv, iar în momentul în care o carie a devenit atât de mare încât să ajungă la acel nerv, apar primele semne de durere.

La început, ne deranjează doar puțin, când mâncăm sau bem ceva fie prea rece, fie prea fierbinte. Nervul ne atenționează ca noi să înțelegem că ceva nu e bine, că acolo există o problemă. Însă, dacă nu rezolvăm problema în timp util, caria va ajunge la nerv și vor începe dureri destul de intense și constante.

Cum tratăm pulpita? Rezolvarea problemei în stagiul în care nervul ne dă doar semnale este simplă: curățăm caria, punem un medicament și facem o plombă. În cazul în care caria a ajuns la nerv, iar durerile sunt mari, trebuie să îndepărtăm nervul, să dezinfectăm zona și să o acoperim cu un material special. Procedeul se numește tratament endondontic. Așadar, eu recomand să stabilești o întâlnire cu un dentist îndată ce simți jena, când bei sau mănânci ceva care e prea cald sau prea rece.

Parodontita

Cea de-a doua cauză des întâlnită într-un cabinet stomatologic este parodontita. Parodontita apare în momentul în care nu am tratat caria care a ajuns la nerv, iar nervul a murit. Spațiul acela din dinte a devenit unul în care se infiltrează bacterii, iar acestea merg înspre vârful rădăcinii, care ajunge să se infecteze.

Simptomele sunt diferite față de cele ale pulpitei. În primă fază, când infecția este la început, simțim un deranj când mușcăm ceva mai tare. Dintele nostru ne transmite un semnal să realizăm că ceva nu este bine. Desigur, dacă nu rezolvăm problema, aceasta se înrăutățește, iar când infecția ajunge la rădăcină, durerile devin constante. În această fază, calmantele nu mai țin sub control durerea.

Problema se rezolvă la fel ca în cazul pulpitei grave, și anume tratamentul endodontic. Curățăm rădăcina, o dezinfectăm și o sigilăm, ca să nu mai intre bacterii. Însă, din păcate, în acest stadiu, există șanse foarte mari să pierdem dintele, motiv pentru care o plombă nu va fi suficientă, ci trebuie o coroană dentară.

Abcesul dentar

O altă cauză care provoacă dureri este abcesul dentar care este, de fapt, puroi la vârful rădăcinii. Aici se ajunge dacă ignorăm toate semnalele despre care am discutat până acum. În momentul în care ajungem să avem un abces, simțim o durere puternică și ni se umflă zona feței unde se află dintele bolnav. Pentru a rezolva această situație, puroiul trebuie drenat, adică scos din zona infectată. Ca să facă acest lucru, specialistul trebuie fie să deschidă dintele, fie să facă o incizie, adică o tăietură în gingie. În unele cazuri este nevoie de ambele proceduri. După ce puroiul este drenat, va trebuie să urmezi un tratament cu antibiotic, apoi un tratament endodontic.