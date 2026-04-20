Imaginea, devenită virală pe rețelele de socializare, arată militarul ridicând o bară de metal pentru a lovi statuia religioasă, într-un gest care a generat indignare, mai ales în rândul comunităților creștine din regiune.

Anchetă în curs

Armata israeliană a confirmat autenticitatea imaginii, precizând că persoana surprinsă este un soldat aflat în misiune în sudul Libanului. Reprezentanții IDF au anunțat că a fost deschisă o anchetă internă pentru a stabili circumstanțele exacte ale incidentului.

„Se vor lua măsuri adecvate împotriva celor implicați, iar cazul va fi tratat cu cea mai mare severitate”, au transmis oficialii militari.

Declarația a venit după ce purtătorul de cuvânt al armatei, Nadav Shoshani, anunțase inițial că se verifică autenticitatea fotografiei.

Incidentul, petrecut într-o comunitate creștină

Potrivit informațiilor apărute în presa arabă, statuia ar fi fost amplasată în localitatea Debl, un sat creștin situat în apropierea graniței cu Israelul. Autoritățile locale au confirmat existența monumentului, însă nu au putut preciza cu exactitate amploarea distrugerilor.

Ulterior, armata israeliană a transmis că sprijină comunitatea locală pentru refacerea statuii și a subliniat că nu are intenția de a afecta lăcașuri de cult sau simboluri religioase.

Ancheta deschisă de armata israeliană urmează să stabilească responsabilitățile și eventualele sancțiuni.