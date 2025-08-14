Maica Domnului este cinstită în părțile Harghitei prin cea mai mare statuie făcătoare de minuni din lume. Avem în țară numeroase icoane făcătoare de minuni, dar avem și o statuie închinată Fecioarei Maria iubită și ocrotită de locuitorii din Șumuleu Ciuc.

Oamenii locului o mai numesc Femeia Sfântă îmbrăcată în Soare, deoarece Fecioara poartă haine lungi și aurite, parcă desprinse din lumina miraculoasă a raiului.

Dincolo de semnificația ei creștină și de frumusețea ei deosebită, statuia are și o istorie plină de evenimente dramatice și miracole. Iar creștinii care vin aici cu miile la marele pelerinaj din Șumuleu Ciuc sunt încredințați de puterea ei sfântă și vindecătoare.

Trecutul unei statui cu haruri sfinte

Autorul statuii este necunoscut, cert este că ea a fost realizată din lemn de tei și a fost ocrotită de comunitatea secuilor din Șumuleu Ciuc. Datorită dimensiunilor impresionante, este cea mai mare statuie făcătoare de minuni din lume. Are o înălțime de 2,27 de metri și a fost realizată la începutul anilor 1500.

