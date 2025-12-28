Iarna 2025–2026 se conturează a fi una dintre cele mai severe din ultimele decenii, sub influența unei anomalii de presiune rare apărute în stratosferă.

Potrivit experților de la Severe-weather.eu, structura vortexului polar a fost grav afectată de un episod de încălzire stratosferică produs la cumpăna dintre lunile noiembrie și decembrie 2025. Acest fenomen este considerat unul istoric, fiind printre cele mai timpurii înregistrate în ultimii 70 de ani.

Mecanismul de propagare a gerului Specialiștii avertizează că efectele acestei perturbări stratosferice nu sunt imediate, ci se propagă către sol cu o întârziere de aproximativ 20–40 de zile.

Acest interval plasează vârful valului de aer arctic exact în luna ianuarie, când masele de aer polar vor coborî stabil către latitudinile medii. În prezent, vortexul s-a divizat în două nuclee de putere, care împing aerul înghețat direct către Europa și America de Nord.

Unde va lovi înghețul?

În Europa, configurația presiunii (valori ridicate în nord și joase pe continent) va acționa ca un „aspirator” de aer rece, menținând temperaturile scăzute pe perioade lungi.

În America de Nord, ncleul arctic va staționa deasupra Canadei, trimițând fluxuri de aer polar către regiunile Midwest, Marile Lacuri și Nord-Estul SUA.

România se află deja sub un cod roșu de ger și viscol. Contextul actual amintește de episodul sever din februarie 2025, când temperaturile au atins pragul de -15°C, însă prognozele actuale indică o iarnă mult mai lungă și mai agresivă.

Iarnă grea, cu ninsori abundente și ger năprasnic

Deși există posibilitatea ca vortexul polar superior să se consolideze temporar, meteorologii avertizează că „răul a fost deja făcut”. Separarea straturilor inferioare ale atmosferei va asigura un flux constant de mase de aer polar, ceea ce înseamnă că episoadele de ninsoare abundentă și gerul năprasnic vor domina peisajul meteorologic al întregului sezon.