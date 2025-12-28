Începând cu prima zi a anului 2026, copiii cu dizabilități grave și cei afectați de HIV/SIDA vor rămâne fără sprijinul financiar esențial pentru hrană, ca urmare a celor mai recente măsuri de reducere a deficitului bugetar.

Decizia premierului Ilie Bolojan de a tăia aceste fonduri a provocat o reacție imediată și vehementă din partea societății civile, Uniunea Națională a Organizațiilor Persoanelor Afectate de HIV/SIDA (UNOPA) solicitând anularea de urgență a prevederii.

Până la această decizie, sumele acordate lunar pentru asigurarea nutriției acestor copii erau:

463 de lei pentru copiii cu handicap grav;

232 de lei pentru copiii cu handicap accentuat.

Criticii măsurii atrag atenția că sacrificarea celor mai vulnerabile categorii de populație pentru echilibrarea bugetului de stat reprezintă o eroare socială gravă.

Reprezentanții asociațiilor de pacienți avertizează că, pentru mulți dintre acești copii, indemnizația respectivă făcea diferența între subzistență și riscul real de înfometare, având în vedere costurile ridicate ale tratamentelor și regimurilor alimentare speciale de care au nevoie.