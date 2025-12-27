Europarlamentarul AUR Gheorghe Piperea a adus în atenția publicului detalii importante despre viitorul pieței energetice, precizând că, deși schema de plafonare a prețurilor la gaze va rămâne în vigoare până la 31 martie 2026, de la 1 aprilie urmează o liberalizare completă.

Scumpiri cuprinse între 6,5% și 35%

Această schimbare va însemna că statul nu mai intervine în stabilirea prețurilor, acestea urmând să fie determinate exclusiv de ofertele furnizorilor în funcție de evoluția pieței globale și costurile de import.

Conform primelor estimări, consumatorii casnici s-ar putea confrunta cu scumpiri cuprinse între 6,5% și 35%, motiv pentru care europarlamentarul recomandă verificarea atentă a ofertelor concurente și schimbarea furnizorului pentru a evita tarifele impuse tacit.

Efectele vor fi resimțite puternic și în industrie, unde creșterea prețului la gaze ar putea genera o inflație suplimentară de cel puțin 5 puncte procentuale, ducând inflația medie anuală spre 15%, în timp ce bunurile de larg consum s-ar putea scumpi cu până la 30%.

„Primele oferte ale furnizorilor arată scumpiri între 6,5% și 35% pentru consumatorii casnici. Furnizorii sunt obligați să informeze clienții prin facturi sau mesaje despre liberalizare, precizând că de la 1 aprilie prețul va fi cel contractual.

Sugestie: nu acceptați tacit noile tarife; verificați ofertele concurente și schimbați furnizorul dacă e cazul, pentru a evita creșteri abrupte”, scrie Gheorghe Piperea.

Situație de criză în București. Gigacaloria a crescut deja de la 1 noiembrie 2025

Situația este deosebit de îngrijorătoare în București, unde costul gigacaloriei a crescut deja de la 1 noiembrie 2025 din cauza majorării TVA și a taxei de cogenerare. De la 1 aprilie 2026, prețul subvenționat al gigacaloriei ar urma să crească cu 22%, însă pericolul cel mai mare vine din dificultățile financiare ale Primăriei Generale.

Piperea avertizează că, dacă subvenția nu va mai putea fi acoperită, bucureștenii riscă să plătească prețul real de peste 1.000 de lei pe gigacalorie, ceea ce ar însemna facturi de aproape trei ori mai mari decât cele actuale. În paralel, factura la energia electrică rămâne încărcată de taxe și tarife auxiliare care reprezintă peste 40% din costul total, la care se vor adăuga din 2026 noi taxe pe amprenta de carbon destinate bugetului Uniunii Europene.

TVA ZERO la energie, o soluție de avarie

În acest context, europarlamentarul și-a stabilit ca prioritate promovarea unei rezoluții în Parlamentul European care să permită României aplicarea unui TVA zero la energie și produse de bază, alături de eliminarea accizelor pentru populație, ca soluții pentru evitarea unui colaps financiar generalizat.