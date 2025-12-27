Compania Municipală Termoenergetica a clarificat cauzele care au lăsat mii de bucureșteni în frig, indicând o problemă tehnică la CET Sud, unitate aflată în administrarea ELCEN și a Ministerului Energiei. Potrivit comunicatului oficial, avaria a fost provocată de funcționarea defectuoasă a două Cazane de Apă Fierbinte (CAF), fapt ce a forțat o reducere temporară a producției de energie termică în plin sezon de iarnă.

Echipele de intervenție au acționat pe parcursul întregii zile de sâmbătă pentru a stabiliza situația. Procesul de reluare a furnizării se desfășoară în etape:

Ora 16:00: Primul cazan a fost repus în funcțiune cu succes.

Ora 18:00: Este estimată pornirea celui de-al doilea cazan.

Până la finalul zilei ambele unități ar trebui să funcționeze la parametri optimi.

Sistemul are nevoie de timp pentru reîncărcare Deși sursa de producție a fost reparată, bucureștenii sunt sfătuiți să aibă răbdare. Reprezentanții Termoenergetica avertizează că inerția sistemului de termoficare este mare: este nevoie de aproximativ 24 de ore pentru ca rețeaua să se echilibreze termic. Aceasta înseamnă că apa caldă și căldura vor ajunge la parametri normali în caloriferele și robinetele locatarilor abia în cursul zilei de duminică.