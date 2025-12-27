Ceea ce trebuia să fie o excursie relaxantă spre un târg de Crăciun s-a transformat, sâmbăta trecută, într-o cursă pe viață și pe moarte pentru Nicola Crump și fiul ei, Zac Howells. Plecați la drum dis-de-dimineață din Țara Galilor, cei doi se îndreptau spre Warwickshire când, pe drumul intens circulat A40, destinul le-a pus la încercare stăpânirea de sine.

Câteva secunde mașina a devenit un proiectil necontrolat

În apropiere de Ross-on-Wye, Nicola, în vârstă de 37 de ani, a început să se simtă rău. „Simțeam că mi se face rău, eram leoarcă de transpirație”, a povestit ea ulterior. Deși a încercat să tragă pe dreapta, nu a apucat să oprească motorul sau să scoată mașina din viteză înainte de a-și pierde complet cunoștința. Mai grav, în momentul leșinului, piciorul i-a rămas apăsat pe accelerație, iar vehiculul a început să penduleze periculos între benzile de circulație la o viteză de aproximativ 100 km/h.

Intervenție cu sânge rece

În timp ce mama sa era prăbușită pe scaun, Zac nu a lăsat panica să pună stăpânire pe el. Cu un instinct uluitor, băiatul de 12 ani s-a întins peste consola centrală, a apucat volanul și a dirijat mașina scăpată de sub control către zona verde de pe mijlocul drumului.

Pentru a opri vehiculul, Zac a folosit butonul start-stop al motorului, reușind să imobilizeze mașina într-o poziție care să nu blocheze traficul și să nu provoace un carambol. Imediat după, a sunat la 112, oferind detalii clare operatorilor în timp ce își monitoriza mama. „Mi-a fost foarte frică, dar știam că trebuie să fac ceva. I-am văzut abdomenul mișcându-se și am știut că respiră”, a rememorat copilul.

O lecție incredibilă de calm din partea unui copil de numai 12 ani

Nicola a rămas inconștientă timp de opt minute, trezindu-se doar la lumina girofarelor. Chiar și în acele momente tensionate, Zac a continuat să ajute autoritățile, repornind sistemul de navigație al mașinii pentru a le indica polițiștilor traseul exact. Analizele medicale au stabilit ulterior că femeia leșinase din cauza unei scăderi bruște a tensiunii arteriale.„Ne-a salvat literalmente viețile și cine știe câte alte vieți pe șosea”, a declarat Nicola, copleșită de mândrie.

Curajul excepțional al băiatului nu a rămas nerăsplătit. Polițiștii din West Mercia l-au invitat pe Zac la sediul lor, unde i-au înmânat un certificat de recunoaștere oficială. Pentru anchetatori și familie deopotrivă, Zac rămâne dovada vie că prezența de spirit nu are vârstă și că un gest decisiv poate face diferența între un Crăciun fericit și o tragedie națională.