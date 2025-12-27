Se ia în calcul inclusiv originalitatea testamentului pentru că averea Rodicăi Stănoiu ar urma să ajungă pe mâna acestui bărbat.

Marius Calotă urmează să ajungă la audieri

Marius Calotă, iubitul fostului ministru al justiției Rodica Stănoiu, urmează să ajungă în fața procurorilor la audieri. Surse din anchetă spun că va fi chemat chiar la începutul săptămânii viitoare. Totul după ce în dosarul deschis pentru moarte suspectă, anchetatorii au percheziționat casa fostului ministru din Pipera. De acolo, polițiștii au ridicat mai multe probe din biroul acesteia, inclusiv dispozitive electronice.

Iubitul Rodicăi Stănoiu, mai tânăr cu 50 de ani decât fostul ministru, a asistat la percheziții, iar în momentul în care anchetatorii au ieși din casă a fost văzut cum discuta cu aceștia.

Săptămâna trecută, cadavrul Rodicăi Stănoiu a fost exhumat, după ce criminaliştii de la IPJ Ilfov s-au autosesizat după mai multe informații apărute în spațiul public. Înainte de deces, fostul ministru al Justiției avea mai multe vânătăi suspecte pe corp și a existat suspiciunea unei morți violente, fapt infirmat de autopsia efectuată de legiști după exhumare. Rodica Săftoiu a fost înmormântată a doua oară pe 18 decembrie, însă, se fac în continuare cercetări din cauza unor posibile nereguli legate de testamentul acesteia.