Cum s-a produs accidentul?

Evenimentul s-a produs la scurt timp după miezul nopții, pe Drumul Național de Centură a Capitalei (DNCB), la kilometrul 28, pe sensul de deplasare dinspre Popești-Leordeni către Glina. Autoturismul era condus de un tânăr în vârstă de 19 ani, care, potrivit primelor date furnizate de polițiști, ar fi pierdut controlul direcției din cauza vitezei neadaptate la condițiile de drum.

Impactul cu stâlpul a fost atât de puternic încât, imediat după coliziune, autoturismul a luat foc. Mai mulți șoferi care se aflau în zonă și au asistat la accident au intervenit rapid, reușind să scoată din interior pasagerii, inclusiv două persoane care rămăseseră blocate în vehicul. Intervenția acestora a fost crucială, victimele fiind îndepărtate la timp, cu doar câteva momente înainte ca mașina să fie complet cuprinsă de flăcări.

La fața locului au ajuns echipaje de pompieri, care au stins incendiul, precum și ambulanțe pentru acordarea primului ajutor. Șoferul a fost testat cu aparatul etilotest, iar rezultatul a indicat că nu consumase alcool.

În urma accidentului, conducătorul auto și pasagerii au fost transportați la spital pentru investigații și tratament de specialitate. Starea exactă a victimelor urmează să fie stabilită de medici.

Polițiștii din Ilfov continuă cercetările, fiind deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă. Ancheta este desfășurată sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Cornetu, urmând să fie stabilite cu exactitate toate circumstanțele producerii accidentului.