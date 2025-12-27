Grav accident în Târgu Mureș

Impactul s-a produs pe strada Barajului, iar la scurt timp de la producerea accidentului, la faţa locului au intervenit echipaje ale Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Mureş. Salvatorii au acordat primul ajutor victimelor şi au evaluat starea acestora, stabilind niveluri diferite de gravitate: o persoană a fost încadrată în cod roşu, două în cod galben, iar alte trei în cod verde.

Toţi răniţii au fost transportaţi la Unitatea de Primiri Urgenţe SMURD din Târgu Mureş, unde au fost supuşi investigaţiilor şi tratamentelor necesare.

Operaţiunea de intervenţie a mobilizat o autospecială de pompieri, trei ambulanţe SMURD, inclusiv una de terapie intensivă mobilă, precum şi două echipaje ale Serviciului de Ambulanţă Judeţean Mureş. Circumstanţele exacte în care s-a produs accidentul urmează să fie stabilite de autorităţile competente.