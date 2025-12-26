Situația a generat îngrijorare în rândul autorităților, în special din cauza riscului ca apa să înghețe odată cu scăderea temperaturilor.

Pericol pentru şoferi

Incidentul a avut loc în zona localității Chițorani, județul Prahova, pe tronsonul cuprins între kilometrii 15+500 și 16+400, pe sensul de deplasare Buzău – Ploiești. Avarierea conductei a dus la scurgerea necontrolată a apei, care s-a adunat pe bandă, afectând condițiile de circulație.

Reprezentanții Inspectoratului de Poliție Prahova au semnalat că situația poate deveni periculoasă, mai ales pe timpul nopții, când temperaturile scăzute pot favoriza formarea poleiului, crescând riscul de accidente.

La fața locului au intervenit echipaje de poliție rutieră și lucrători de la drumuri, care au acționat prompt pentru securizarea zonei. Drumarii au împrăștiat material antiderapant pentru a preveni înghețarea apei și pentru a menține carosabilul practicabil.

Autoritățile le recomandă șoferilor să circule cu atenție sporită, să reducă viteza în zona afectată, să păstreze distanța regulamentară față de celelalte vehicule și să respecte semnalele și indicațiile polițiștilor prezenți în trafic.