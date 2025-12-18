”Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu informează participanții la trafic că, începând de astăzi, 18 decembrie, circulația pe Podul Prieteniei a fost redeschisă și se circulă normal pe ambele sensuri de mers.

Potrivit comunicării transmise de autoritățile de frontieră bulgare, traficul rutier pe Podul Prieteniei Giurgiu - Ruse a fost reluat în ambele sensuri, inclusiv pe tronsonul aflat în prezent în reparații, în direcția către România.

Această măsură este valabilă până la data de 8 ianuarie 2026, perioadă în care lucrările vor fi suspendate, pentru a permite tranzitul fluent și în condiții de siguranță, în contextul sărbătorilor de iarnă”, a declarat purtătoarea de cuvânt a ITPF Giurgiu, Livia Filimon.

Până astăzi, circulația pe Podul Prieteniei a fost dirijată alternativ, cu semafor, din cauza lucrărilor de reabilitare desfășurate de partea bulgară.

Autoritățile spun că lucrările vor fi reluate, începând cu 8 ianuarie 2026, pe sensul de mers către Bulgaria.